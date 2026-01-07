TPG Capital s'apprête à prendre une participation minoritaire dans IIFL Capital Services, selon ET

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails dans le rapport, évolution du cours de l'action)

TPG Capital se rapproche d'un accord pour acquérir une participation de 30% à 40% dans IIFL Capital Services IIFS.NS en Inde, devenant ainsi potentiellement le plus grand actionnaire de la société, a rapporté le journal local Economic Times mercredi.

La transaction est estimée entre 36,36 milliards de roupies et 48,48 milliards de roupies, selon le rapport, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire. L'acquisition, si elle se concrétise, déclenchera également une prise de participation supplémentaire de 26 % par le biais d'une offre ouverte, conformément aux règles de l'autorité de régulation des marchés.

L'intérêt de TPG Capital pour la société de services financiers intervient alors que le fondateur du groupe IIFL et milliardaire Nirmal Jain envisage de revenir dans le secteur de la gestion de patrimoine après l'introduction en bourse réussie de son unité 360 One ONEW.NS en 2019.

TPG Capital, une unité du groupe de rachat américain TPG

TPG.O , et IIFL Capital Services n'ont pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

IIFL a clôturé en hausse de 0,46% à 390,75 roupies mardi. Il a gagné 10,85% en 2025.