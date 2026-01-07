 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TPG Capital s'apprête à prendre une participation minoritaire dans IIFL Capital Services, selon ET
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 04:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails dans le rapport, évolution du cours de l'action)

TPG Capital se rapproche d'un accord pour acquérir une participation de 30% à 40% dans IIFL Capital Services IIFS.NS en Inde, devenant ainsi potentiellement le plus grand actionnaire de la société, a rapporté le journal local Economic Times mercredi.

La transaction est estimée entre 36,36 milliards de roupies et 48,48 milliards de roupies, selon le rapport, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire. L'acquisition, si elle se concrétise, déclenchera également une prise de participation supplémentaire de 26 % par le biais d'une offre ouverte, conformément aux règles de l'autorité de régulation des marchés.

L'intérêt de TPG Capital pour la société de services financiers intervient alors que le fondateur du groupe IIFL et milliardaire Nirmal Jain envisage de revenir dans le secteur de la gestion de patrimoine après l'introduction en bourse réussie de son unité 360 One ONEW.NS en 2019.

TPG Capital, une unité du groupe de rachat américain TPG

TPG.O , et IIFL Capital Services n'ont pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

IIFL a clôturé en hausse de 0,46% à 390,75 roupies mardi. Il a gagné 10,85% en 2025.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TPG RG-A
69,6400 USD NASDAQ +2,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-agent de la CIA Aldrich Ames quitte le tribunal d'Alexandria, aux Etats-Unis, après son inculpation pour espionnage le 22 février 1994 ( AFP / LUKE FRAZZA )
    Un agent de la CIA condamné pour espionnage au profit de l'URSS meurt en prison
    information fournie par AFP 07.01.2026 05:32 

    Aldrich Ames, un ancien agent de la CIA condamné pour avoir espionné au profit de Moscou, est mort lundi en prison à l'âge de 84 ans, selon les autorités américaines. Analyste dans le contre-espionnage pour la CIA, les services secrets des Etats-Unis, pendant 31 ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 06/01/2026
    Top 5 IA du 06/01/2026
    information fournie par Libertify 07.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Amazon, Aperam , Nexans , Trigano . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Un tracteur est stationné devant le Parlement européen, le 18 décembre 2025 à Bruxelles ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Mercosur: avant de signer, l'UE tente une dernière fois de rassurer les agriculteurs
    information fournie par AFP 07.01.2026 04:59 

    Tout proche de signer l'accord commercial avec le Mercosur, la Commission européenne va tenter une ultime fois de répondre à la colère des agriculteurs lors d'une réunion ministérielle mercredi à Bruxelles. Les ministres de l'Agriculture des Vingt-Sept sont attendus ... Lire la suite

  • La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez à Caracas le 5 janvier 2026 ( AFP / Federico PARRA )
    "Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela", répond la présidente par intérim à Trump
    information fournie par AFP 07.01.2026 02:09 

    "Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela", a lancé mardi sa présidente par intérim, au premier jour de son mandat après l'enlèvement du chef de l'Etat Nicolas Maduro à Caracas sur ordre de Donald Trump, qui assure que les autorités vénézuéliennes vont remettre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank