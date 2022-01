Evry, le 31 janvier 2022 : TP ICAP Midcap initie la couverture du titre Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) et publie ce jour une analyse détaillée à destination de ses clients décrivant la stratégie et les perspectives commerciales du Groupe.



TP ICAP Midcap, acteur de référence sur les marchés boursiers européens, est la division spécialisée sur le segment des sociétés de petites et moyennes capitalisations du groupe TP ICAP, un des leaders mondiaux dans les activités de courtage, côté sur le London Stock Exchange.



Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « Global Bioenergies a l’ambition d’impacter deux dynamiques très affirmées : la naturalité dans la cosmétique et la décarbonation du transport aérien. L’analyse de TP ICAP Midcap revient en détail sur ces perspectives, découlant toutes deux de notre procédé historique de bioproduction d’isobutène. La couverture du titre ALGBE par TP ICAP Midcap va très fortement accroître la visibilité de notre société dans la communauté des investisseurs institutionnels en Europe et au Royaume-Uni. »