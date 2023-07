TP ICAP Midcap initie à l’achat la couverture de LARGO

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par TP ICAP Midcap, société de bourse et banque d'affaires spécialisée sur les small & mid caps.



Dans son étude d’initiation publiée le 11 juillet 2023, TP ICAP Midcap entame le suivi du titre avec une recommandation à l’achat et valorise l’entreprise à 3,2 euros par action*.



* Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d’un service de production et de diffusion d’analyses financières a été convenue entre LARGO et TP ICAP Midcap.



Prochaine communication financière : chiffre d’affaires du 1er semestre 2023, le 20 juillet 2023 avant ouverture de la bourse.



Webinaire à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires S1 2023 le 20 juillet 2023 à 18h00



Le management de Largo reviendra sur les principaux évènements du premier semestre de la Société ainsi que sur le déploiement de sa stratégie depuis l’introduction en bourse dans le cadre d’un webinaire.



Le webinaire se tiendra le jeudi 20 juillet 2023 à 18h00, et sera suivi d’une séance de questions & réponses