Toyota va rappeler près de 394 000 véhicules américains en raison d'un problème de caméra de recul, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T rappelle 393.838 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul qui peut ne pas s'afficher, réduisant la visibilité des conducteurs et augmentant le risque d'accident, a déclaré mardi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Le rappel couvre plusieurs modèles, dont certains véhicules Tundra et Tundra Hybride 2022-2025 et Sequoia Hybride 2023-2025, a indiqué l'organisme de réglementation de la sécurité automobile.

Les concessionnaires Toyota mettront gratuitement à jour le logiciel d'affichage multimédia, a ajouté l'agence.