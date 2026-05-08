Toyota prévoit une baisse de 20% de son bénéfice annuel, la guerre en Iran pèse

Toyota 7203.T a prévenu vendredi d'une baisse de 20% de son bénéfice pour l'exercice annuel en cours, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient pesant sur les résultats, malgré la forte demande pour ses modèles hybrides.

Le premier constructeur automobile mondial a dit tabler sur un résultat d'exploitation de 3.000 milliards de yens (16,29 milliards d'euros) pour l'exercice se terminant en mars 2027, alors qu'il a affiché 3.770 milliards de yens sur l'exercice qui vient de s'achever.

Les perspectives de Toyota pour l'année sont bien inférieures à la prévision médiane de 4.590 milliards de yens des analystes, selon les données LSEG.

Toyota a déclaré que ces prévisions reflétaient la marge de manœuvre limitée des mesures à court terme pour compenser les changements dans l'environnement opérationnel, les mesures à moyen et long terme n'étant que partiellement mises en œuvre.

Le constructeur automobile a déclaré la semaine dernière que ses ventes de véhicules au Moyen-Orient avaient fortement chuté en mars, alors que les livraisons vers la région sont perturbées.

Ces prévisions sont les premières publiées par Toyota sous la direction du nouveau directeur général Kenta Kon, qui a pris ses fonctions le mois dernier.

(Rédigé par Daniel Leussink ; version française Etienne Breban)