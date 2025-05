Toyota: présente deux nouvelles versions de la 'GR Supra' information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que sa 'GR Supra' se décline en deux nouvelles versions hautes performances : l'édition limitée A90 Final Edition et la Lightweight EVO, désormais disponibles à la commande en Europe.



L'A90 Final Edition, incarnation ultime de la génération actuelle, bénéficie de 101 chevaux supplémentaires, de 71 Nm de couple en plus, d'ajouts aérodynamiques et d'une suspension KW inspirée de la course.



La Lightweight EVO, allégée et optimisée, propose une conduite plus directe grâce à des améliorations du châssis, des freins et de l'aérodynamisme.



TOYOTA GAZOO Racing poursuit ainsi sa démarche de perfectionnement continu fondée sur l'expérience en compétition.





