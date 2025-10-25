 Aller au contenu principal
Toyota pourrait annoncer l'importation au Japon de véhicules fabriqués aux États-Unis, selon NHK
information fournie par Reuters 25/10/2025 à 05:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T pourrait annoncer la semaine prochaine son intention d'importer au Japon des véhicules fabriqués aux États-Unis lors de la visite de trois jours que le président américain Trump effectuera dans le pays à partir de lundi, a déclaré samedi le radiodiffuseur public NHK.

Le président de Toyota, Akio Toyoda, devrait dévoiler ce plan lors d'une réunion prévue entre M. Trump et les principaux chefs d'entreprise japonais, a indiqué le rapport sans citer de sources.

Une personne au courant de l'affaire a déclaré à Reuters que le président prenait des dispositions pour participer à la rencontre avec M. Trump. Un porte-parole de Toyota a déclaré que le rapport n'était pas basé sur une annonce officielle de l'entreprise.

Le plan s'aligne sur les efforts du Japon pour combler son déficit commercial avec les États-Unis, le gouvernement japonais envisageant également de réviser les réglementations pour permettre aux voitures fabriquées aux États-Unis d'être vendues au Japon sans tests supplémentaires, a ajouté NHK.

