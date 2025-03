Toyota: plusieurs nominations chez Toyota Financial Services information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Toyota Financial Services (TFS) annonce des changements au sein de la direction de l'entreprise.



Anna Sampang, vice-présidente du groupe et directrice des systèmes d'information, accède au poste nouvellement créé de vice-présidente du groupe et directrice de la clientèle.



Elle sera responsable de la création et de la mobilisation de la stratégie d'expérience client de TFS, en plus de diriger l'organisation des opérations de service.



Madhu Reddy rejoint également TFS en tant que vice-président du groupe et directeur des systèmes d'information. Il a travaillé chez Amazon, où il occupait le poste de directeur général du libre-service et de l'automatisation à l'échelle mondiale.



'Il connaît bien les services financiers, ayant occupé le poste de vice-président directeur chez Capital One Financial' indique le groupe.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.