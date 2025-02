Toyota: partenariat avec Shanghai pour la neutralité carbone information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 12:26









(CercleFinance.com) - Toyota annonce la signature d'un partenariat avec la municipalité de Shanghai pour soutenir l'objectif de neutralité carbone de la Chine d'ici 2060.



L'entreprise créera une filiale à Jinshan pour développer et produire des véhicules électriques à batterie (BEV) et des batteries.



Un nouveau BEV sous la marque Lexus sera lancé, avec une production prévue à partir de 2027 et une capacité initiale de 100 000 unités par an, créant environ 1 000 emplois.



Toyota indique poursuivre sa collaboration avec ses partenaires locaux pour renforcer sa présence en Chine.





