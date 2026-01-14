Toyota franchit le cap historique de 1,2 million de véhicules vendus en Europe en 2025
Toyota Motor Europe (TME) a établi un nouveau record historique en 2025 avec 1 229 038 véhicules vendus, consolidant pour la cinquième année consécutive sa position de deuxième marque la plus vendue en Europe.
Cette dynamique est principalement alimentée par le succès des motorisations électrifiées - regroupant les hybrides, les hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie (VEB) - qui représentent désormais 77% des ventes totales, en progression de 5% sur un an. Les ventes de VEB ont notamment bondi de 46%, tandis que les hybrides rechargeables ont crû de 76%.
Parmi les moteurs de cette croissance, la division Toyota Professional (véhicules utilitaires) se distingue avec une hausse de 19% de ses volumes, atteignant 158 270 unités.
Le modèle Yaris Cross s'impose comme le véhicule le plus vendu du segment B-SUV (petits véhicules utilitaires sportifs).
"Ce résultat est témoignage de notre approche multi-technologique" a commenté Till Conrad, vice-président exécutif des ventes, évoquant notamment les lancements réussis des modèles Aygo X hybride et du nouveau Toyota C-HR. Par ailleurs, la marque de luxe Lexus maintient également sa domination technologique avec un mix de ventes 100% électrifié en Europe de l'Ouest.
Hier, le titre Toyota a reculé de 0,5% à Tokyo, ce qui ne l'empêche pas de signer une hausse de près de 8% depuis le début de l'année.
