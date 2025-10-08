Toyota et Sumitomo Metal Mining s'allient pour la production de matériaux de cathode
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 12:20
Les deux groupes collaborent depuis 2021 sur ces matériaux, cherchant à résoudre les problèmes de dégradation liés aux cycles de charge. Grâce à la technologie de synthèse de poudres de Sumitomo, ils ont mis au point un matériau de cathode hautement durable, adapté à la production de masse.
L'objectif est d'améliorer la performance, la sécurité et la compétitivité coût des batteries tout solide, en vue d'un lancement commercial des BEV équipés de cette technologie entre 2027 et 2028.
Ce partenariat marque une étape majeure vers une mobilité électrique plus performante et neutre en carbone.
A lire aussi
-
Armani: L'Italie ne pourra pas recourir au "golden power" en cas de vente selon le ministre de l'industrie italien
par Giulia Segreti Le gouvernement italien ne pourra pas intervenir en cas de vente potentielle de participations dans le groupe de mode Armani en utilisant son "golden power" même si une transaction implique une société étrangère, a déclaré le ministre italien ... Lire la suite
-
Le président de l'Equateur, Daniel Noboa, est sorti indemne mardi d'une attaque contre son véhicule dans le sud du pays, où se déroulent des manifestations indigènes sous tension, selon les autorités, violence vivement condamnée par l'OEA. "500 personnes sont apparues ... Lire la suite
-
Un attentat manqué qui aurait pu faire basculer l'Argentine dans une tension extrême connaît mercredi son épilogue, avec le verdict pour deux accusés de la tentative d'assassinat en 2022 contre Cristina Kirchner, alors vice-présidente. Les faits Le 1er septembre ... Lire la suite
-
Un jaguar visiblement blessé par arme à feu est secouru par des membres de la police militaire et du secrétariat de la protection animale de l'Etat d'Amazonie (SEPET) dans les eaux du Rio Negro, au Brésil.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer