Toyota dépose une demande pour construire une chaîne de montage de 2 milliards de dollars au Texas

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Selon un document déposé, Toyota Motor

7203.T a demandé l'autorisation de construire une nouvelle chaîne de montage de véhicules sur son site de production existant au Texas, avec un investissement prévu d'environ 2 milliards de dollars.

* La construction du projet proposé à San Antonio, baptisé « Project Orca », devrait débuter d'ici la fin de l'année 2026, la production de véhicules devant démarrer en 2030, comme l'indique le dossier déposé auprès du contrôleur des comptes publics du Texas.

* Toyota prévoit d'investir 1,05 milliard de dollars dans des bâtiments et d'autres améliorations immobilières, et 950 millions de dollars dans des machines et des équipements.

* Le projet devrait créer 2 000 nouveaux emplois entre 2028 et 2030.

* « Nous évaluons régulièrement notre présence industrielle afin de nous assurer que nous restons compétitifs et en phase avec la demande des clients. Cela reflète notre engagement à long terme à investir dans la région nord-américaine, dans la production locale et l'emploi, ainsi que dans les fournisseurs », a déclaré Toyota dans un communiqué adressé à Reuters.