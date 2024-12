Toutes les valeurs du CAC 40 sont dans le rouge

La forte hausse des taux longs qui a suivi le durcissement de ton de la Fed a pesé sur les actifs à risque, comme les actions et les cryptomonnaies.

Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM relevait hier que les prévisions économiques de la Fed ne contenait qu'une seule modification notable, "lourde de conséquence", au sujet de la projection d'inflation sous-jacente (core) revue de 2,2% à 2,5% pour 2025. "Cela indique une nouvelle perte de confiance dans le processus de désinflation", pointait-il.

Prévu à 14h30, l'indice PCE est attendu en progression de 2,5% en novembre et de 2,9% pour sa version "core".

(AOF) - Les marchés actions européens poursuivent leur mouvement de baisse à quelques heures de la publication de l'indice PCE aux Etats-Unis, la mesure de l'inflation préférée de la Fed. A Paris, le CAC 40 perd 1,26% à 7202,94 points et aucune société de l'indice n'échappe à la sanction. Hier, la tendance s'est dégradée aux Etats-Unis en deuxième partie de séance. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain se stabilise au niveau élevé de 4,56%.

