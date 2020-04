Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Tout est possible, tout est envisageable, tout est prêt", dit Le Maire à propos d'Air France-KLM Reuters • 08/04/2020 à 14:59









"TOUT EST POSSIBLE, TOUT EST ENVISAGEABLE, TOUT EST PRÊT", DIT LE MAIRE À PROPOS D'AIR FRANCE-KLM PARIS (Reuters) - "Tout est possible, tout est envisageable et tout est prêt", a déclaré mercredi le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, interrogé sur les mesures envisagées par l'Etat pour aider la compagnie aérienne Air France-KLM lors du compte rendu du conseil des ministres à l'Elysée. Le ministre était aussi prié de dire si dans le cadre de ses aides aux entreprises, le gouvernement, qui semble privilégier les prêts garantis, ne devrait pas plutôt acquérir des actions des entreprises cotées. La question portait aussi sur le constructeur automobile Renault. Le secteur du transport aérien est particulièrement touché par les conséquences de la pandémie de coronavirus qui a spectaculairement réduit les déplacements aériens. Les informations selon lesquelles Air France-KLM pourrait avoir besoin d'une ligne de crédit de six milliards d'euros pour faire face à la crise du coronavirus sont réalistes, avait jugé dans la matinée le secrétaire d'Etat français aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

