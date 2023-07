Tourisme : 3 valeurs à acheter pour profiter de la reprise

La selection du Revenu sur les valeurs tourisme. (© DR)

L’été 2023 se présente sous les meilleurs auspices. En Bourse, certaines valeurs performeront mieux que d’autres. Le Revenu vous aide à faire le tri.

Secteur majeur de l’économie française, le tourisme a généré 58 milliards d’euros de recettes en 2022 (+ 1,2 milliard d’euros par rapport à 2021).

Une chose est sûre, cet été les Français ne sont pas prêts à renoncer à leurs vacances malgré le contexte inflationniste. Car le voyage et les vacances restent une valeur refuge pour les Français. Cette année encore, la tendance est à l'augmentation du panier moyen.

Selon Last minute, pour les réservations aux mois de juillet et août, les Français dépenseront en moyenne 2.775 euros (+13,5% vs 2022). Mais les comportements des vacanciers devraient évoluer avec une préférence pour les sorties «gratuites» (plage, espaces naturels, etc.) et une réduction de certaines dépenses (restaurant, achats auprès des commerçants, etc.). Contrairement aux prédictions les plus alarmantes, les émeutes n’ont pas vraiment écorné l’engouement des touristes à venir en France. Les professionnels du secteur n’ont pas mesuré d’impact réel des récentes violences urbaines sur leur activité.

En Bourse, la plupart des acteurs du secteur ont déjà pu profiter de la reprise avec des hausses de cours significatifs depuis six mois. Parmi la petite dizaine de valeurs du secteur cotées à Paris, nous privilégions 3 sociétés qui gardent du potentiel et surfent sur des marchés de niche.

Compagnie des Alpes

On aurait pu craindre que le