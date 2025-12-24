 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Incyte, ServiceNow, Spire Global
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Incyte, ServiceNow et Spire Global.

FAITS MARQUANTS

* Incyte INCY.O : Truist Securities relève son objectif de cours à 103 dollars contre 93 dollars auparavant

* ServiceNow NOW.N : TD Cowen ajuste son objectif de cours (PT) de 1 250 $ à 250 $ pour refléter le

fractionnement d'actions à raison de 5 pour 1

* Spire Global Inc SPIR.N : Alliance Global Partners abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* DTE Energy Co DTE.N : BMO réduit l'objectif de cours de 151 $ à 148 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Mizuho réduit l'objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Incyte INCY.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 93 $ à 103 $

* ServiceNow NOW.N : TD Cowen ajuste son PT de 1 250 $ à 250 $ pour refléter le fractionnement d'actions à raison de 5 pour 1

* ServiceNow NOW.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 250 $ à 230 $

* Spire Global Inc SPIR.N : Alliance Global Partners réduit l'objectif de cours à 9 $, contre 17 $ auparavant

* Spire Global Inc SPIR.N : Alliance Global Partners abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"

* US Bancorp USB.N : Argus Research augmente l'objectif de cours de 52 $ à 62 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Leerink Partners relève son PT de 456 $ à 525 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 215 $, contre 210 $ auparavant

* Whitefiber Inc WYFI.O : B. Riley réduit l'objectif de cours de 44 $ à 40 $

