TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Incyte, ServiceNow, Spire Global
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Incyte, ServiceNow et Spire Global.

FAITS MARQUANTS

* Incyte INCY.O : Truist Securities relève son objectif de cours à 103 dollars, contre 93 dollars

auparavant

* ServiceNow NOW.N : TD Cowen ajuste le PT de 1 250 $ à 250 $ pour refléter le fractionnement

d'actions à raison de 5 pour 1

* Spire Global Inc SPIR.N : Alliance Global Partners abaisse sa recommandation de "achat" à

"neutre"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Benchmark relève le cours cible de 180 à 215 dollars

* Incyte INCY.O : Truist Securities relève le cours cible de 93 $ à 103 $

* ServiceNow NOW.N : TD Cowen ajuste le PT de 1 250 $ à 250 $ pour refléter le fractionnement d'actions à

raison de 5 pour 1

* Spire Global Inc SPIR.N : Alliance Global Partners abaisse sa recommandation de "achat" à "neutre"

* Spire Global Inc SPIR.N : Alliance Global Partners réduit l'objectif de cours de 17 $ à 9 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Leerink Partners relève le PT à 525 $ contre 456 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à 215 dollars

Valeurs associées

HURON CONSULTING
178,2300 USD NASDAQ -0,43%
INCYTE
100,9100 USD NASDAQ +0,20%
SERVICENOW
154,350 USD NYSE -1,46%
SPIRE GLOBAL RG-A
8,630 USD NYSE -4,85%
VERTEX PHARMACEU
459,1950 USD NASDAQ -0,24%
VSE
178,8700 USD NASDAQ -0,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/12/2025 à 12:30:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

