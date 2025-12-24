TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Incyte, ServiceNow, Spire Global

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Incyte, ServiceNow et Spire Global.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Benchmark relève le cours cible de 180 à 215 dollars

* Incyte INCY.O : Truist Securities relève le cours cible de 93 $ à 103 $

* ServiceNow NOW.N : TD Cowen ajuste le PT de 1 250 $ à 250 $ pour refléter le fractionnement d'actions à

raison de 5 pour 1

* Spire Global Inc SPIR.N : Alliance Global Partners abaisse sa recommandation de "achat" à "neutre"

* Spire Global Inc SPIR.N : Alliance Global Partners réduit l'objectif de cours de 17 $ à 9 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Leerink Partners relève le PT à 525 $ contre 456 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à 215 dollars