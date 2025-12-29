information fournie par Reuters • 29/12/2025 à 18:06

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Expedia Group, Hasbro, Palisade Bio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Expedia Group, Hasbro et Palisade Bio.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 14,50 $, contre 17 $ auparavant

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance du marché"

* BP BP.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 1 $ à 48 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 120 à 130 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Argus Research relève le cours cible de 300 $ à 340 $

* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Palisade Bio Inc PALI.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Palisade Bio Inc PALI.O : Piper Sandler initie la couverture avec un objectif de prix de 25 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG relève le prix cible de 507 $ à 843 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 234 $ contre 237 $