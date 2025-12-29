TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Expedia Group, Hasbro, Palisade Bio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Expedia Group, Hasbro et Palisade Bio.
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 14,50 $, contre 17 $ auparavant
* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance du marché"
* BP BP.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 1 $ à 48 $
* Citigroup C.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 120 à 130 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : Argus Research relève le cours cible de 300 $ à 340 $
* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 95 $
* Palisade Bio Inc PALI.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération
* Palisade Bio Inc PALI.O : Piper Sandler initie la couverture avec un objectif de prix de 25 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG relève le prix cible de 507 $ à 843 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 234 $ contre 237 $
