CAC 40
8 089,81
+0,19%
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, CSW Industrials, Targa Resources
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, CSW Industrials et Targa Resources.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 500 $ à 515 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève la valeur de neutre à surpondérer

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 390 à 440 dollars

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 115 à 121 dollars

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 213 $ à 218 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research réduit l'évaluation de neutre à sous-performance

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 21,5 $ à 13 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de prix à 14 $ de 25

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du marché"

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : UBS réduit le prix cible à 24 $ de 28

* Agco Corporation AGCO.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 123 à 128 $

* Agree Realty Corp. ADC.N : Barclays relève le cours cible à 78 $ contre 77 $

* Albemarle ALB.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 110 à 125 dollars

* Amazon AMZN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 303,00 $ contre 272,00 $ auparavant

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : BTIG relève l'objectif de cours à 35 $ contre 30 $ auparavant

* Ameresco Inc AMRC.N : UBS augmente le prix cible à 40 $ à partir de 23

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays relève le cours cible de 14 à 20 dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 18 $ contre 11 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 23 $ contre 17 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : UBS relève le prix cible de 22 à 31 dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 20 dollars contre 14 dollars auparavant

* American Tower Corp AMT.N : BMO ramène l'objectif de cours à 210 $, contre 215 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : BMO augmente le prix cible de 335 $ à 372 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le cours cible à 131 $ contre 128 $

* Applied Therapeutics Inc APLT.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 1$ contre 2

* Applied Therapeutics Inc APLT.O : Leerink Partners abaisse le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* Asana Inc ASAN.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 15$ contre 17

* Asana Inc ASAN.N : RBC augmente le prix cible à 14$ de 12

* Asana Inc ASAN.N : UBS réduit le cours cible à 16 $ contre 18 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Benchmark relève le cours cible de 132 à 187 dollars

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group augmente le prix cible de 140 $ à 200 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 82 $ à 60 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens augmente le prix cible de 570 $ à 600 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un PT de 600

* Chewy Inc CHWY.N : UBS réduit le prix cible de 43 $ à 41 $

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 35$ contre 45

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Hovde Group réduit le cours cible de 65 $ à 62 $

* Copart Inc CPRT.O : Stephens réduit le cours cible à 39 $ contre 46 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein relève le cours cible à 353 $ contre 343 $

* Crowdstrike CRWD.O : BMO augmente le prix cible de 500 $ à 555 $

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 500 $ à 515 $

* Crowdstrike CRWD.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 475 $ contre 435 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 520$ contre 450

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James augmente le prix cible de 485 $ à 535 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 600 $ à 613 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : UBS augmente le prix cible à 590$ contre 580

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO ramène le cours cible de 114 $ à 107 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève le cours cible de 300 $ à 350 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup réduit le prix cible de 239 $ à 232 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 14 $ contre 7 $ auparavant

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Designer Brands Inc DBI.N : UBS relève l'objectif de cours de 4,5 $ à 4 $

* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : William Blair relève la note à surperformance

* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 205$ contre 220

* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC relève le cours cible de 75 à 80 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho réduit le prix cible de 52 $ à 47 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Needham réduit le prix cible à 50$ de 55

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible de 55 $ à 50 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 58 $ à 55 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* Gitlab Inc GTLB.O : UBS réduit le prix cible à 51 $ de 60

* Gitlab Inc GTLB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ de 50

* Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 12,25

* Huntsman Corp HUN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 10,5 dollars contre 8,5 dollars

* Leslie'S Inc LESL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 3,75 $ contre 7 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Northland Capital augmente le prix cible de 250 $ à 350 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Northland Capital relève le prix cible de 200 $ à 225 $

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 125 $, contre 90 $ auparavant

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Barclays relève l'objectif de cours à 105 dollars, contre 80 dollars auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley augmente le prix cible de 100 $ à 130 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark relève le prix cible de 95 $ à 130 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève le prix cible à 130 $, contre 120 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 110 $, contre 70 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 150 $, contre 115 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Piper Sandler relève le prix cible à 135 $, contre 85 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 120 $, contre 95 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève l'objectif de cours à 114 $ contre 95 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna augmente le prix cible de 100 $ à 120 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours à 135 $ contre 90 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève le cours cible à 150 $, contre 115 $ auparavant

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens relève le cours cible de 17 à 19 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 390 à 440 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : BMO relève le cours cible de 53 $ à 73 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 75 $ à 85 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève le prix cible de 75 $ à 83 $

* Oklo Inc OKLO.N : UBS relève le cours cible de 65 à 95 dollars

* Okta OKTA.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 110 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO abaisse le cours cible à 90 $, contre 112 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan augmente le prix cible à 121 $ contre 115 $

* Okta Inc OKTA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 110,00 $ contre 123,00 $

* Okta Inc OKTA.O : Needham réduit le prix cible à 110 $ de 125

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 95 $ à partir de 110

* Okta Inc OKTA.O : RBC réduit le prix cible à 97 $ de 115

* Okta Inc OKTA.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 105 $ à 85 $

* Okta Inc OKTA.O : Stifel réduit le prix cible à 121$ de 130

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 149$ de 147

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 168 à 170 dollars

* One Gas Inc OGS.N : Mizuho relève le cours cible à 90 $ contre 87 $

* Oracle Corp ORCL.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 280

* Palatin Technologies Inc PTN.A : Alliance Global Partners initie la couverture avec une note d'achat

* Palatin Technologies Inc PTN.A : Alliance Global Partners initie la couverture avec PT 50

* Pelthos Therapeutics Inc. PTHS.A : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat

* Pure Storage Inc PSTG.N : Barclays relève le prix cible de 70 à 77 dollars

* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup réduit le prix cible à 105 $ de 110

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 110 $ à 105 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Susquehanna passe de neutre à positif

* Pure Storage Inc PSTG.N : UBS augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Wedbush augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 345 à 385 dollars

* Realty Income Corp O.N : Barclays relève le cours cible de 63 $ à 64 $

* Roblox Corp RBLX.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un prix cible de 103

* Spruce Biosciences Inc SPRB.O : Leerink Partners relève la note à "surperformance" à partir de "marché performant"

* Symbotic Inc SYM.O : TD Cowen relève le cours cible de 50 $ à 75 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 213 $ à 218 $

* Traws Pharma Inc TRAW.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* TTM Technologies Inc TTMI.O : B. Riley augmente le prix cible de 75 $ à 81 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 37$ contre 36

* Vici Properties Inc VICI.N : Barclays réduit le prix cible à 33 $ contre 37 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Volitionrx Ltd VNRX.A : Maxim Group réduit l'évaluation de l'action de "buy" à "hold

* Wendy'S Co WEN.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; baisse les prévisions à 9 $ contre 12 $

* WP Carey Inc WPC.N : Barclays augmente le prix cible de 66 $ à 67 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 71 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup augmente le prix cible de 159 $ à 164 $

