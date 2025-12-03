 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, CSW Industrials, Targa Resources
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 11:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, CSW Industrials et Targa Resources.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 500 $ à 515 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève la valeur de neutre à surpondérer

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 390 à 440 dollars

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 115 à 121 dollars

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 213 $ à 218 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 20 dollars contre 33 dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays augmente le prix cible de 14 $ à 20 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies relève le prix cible de 17 $ à 23 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20$ contre 14

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 131 $ contre 128 $ auparavant

* Asana Inc ASAN.N : RBC relève le cours cible à 14 $, contre 12 $ auparavant

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group relève le cours cible de 140 $ à 200 $

* City Holding Co CHCO.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $125

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 45 $ à 35 $

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan réduit la pondération de neutre à sous-pondéré

* Community Financial System Inc CBU.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre

* Community Financial System Inc CBU.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec PT 62

* Copart Inc CPRT.O : Stephens réduit le prix cible de 46 $ à 39 $

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan augmente le prix cible à 582 $ contre 580 $

* Crowdstrike CRWD.O : Needham augmente le prix cible à 575$ contre 535

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 520$ contre 450

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James augmente le prix cible de 485 $ à 535 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 600 $ à 613 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève le cours cible de 300 $ à 350 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* FNB Corp FNB.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; objectif de cours

de 19 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* Gitlab Inc GTLB.O : JP Morgan augmente le prix cible de 52 $ à 53 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 55 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 125 $ de 90 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : HSBC relève le prix cible à 100 $, contre 85 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 120 $, contre 80 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève le prix cible de 120 à 130 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham augmente le prix cible de 95 $ à 120 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève le prix cible de 115 à 150 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 85 $ à 135 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève le prix cible de 90 $ à 100 $

* Meridian Corp MRBK.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 19 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens augmente le prix cible de 17 $ à 19 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le cours cible de 75 $ à 85 $

* Okta Inc OKTA.O : BTIG réduit le prix cible à 116$ de 142

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 95 $ contre 110

* Okta Inc OKTA.O : RBC réduit le cours cible à 97 $ contre 115 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : TD Cowen relève le cours cible à 41 $ contre 37 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan ramène le prix cible de 110 à 105 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre

* Tompkins Financial Corp TMP.A : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 74

* Univest Financial Corp UVSP.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre

* Univest Financial Corp UVSP.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 34

* Wayfair Inc W.N : Jefferies réduit sa notation à "hold"

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
16,4900 USD NASDAQ -2,08%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
20,850 USD NYSE -1,88%
ANGLOGOLD ASH
83,835 USD NYSE -1,81%
ASANA RG-A
13,400 USD NYSE +4,85%
BELITE BIO SP ADR
150,8400 USD NASDAQ -2,06%
CITY HOLDING CO
121,2700 USD NASDAQ -0,43%
COGNEX
38,1900 USD NASDAQ +0,63%
COMMUNITY FIN
57,730 USD NYSE -0,50%
COPART
38,9600 USD NASDAQ -0,49%
CROWDSTRIKE
516,5500 USD NASDAQ +2,46%
DUTCH BROS RG-A
58,925 USD NYSE -0,72%
F.N.B.
16,615 USD NYSE -0,45%
GITLAB RG-A
43,3700 USD NASDAQ +5,39%
MARVELL TECH
92,8900 USD NASDAQ +1,96%
MERIDIAN
16,0500 USD NASDAQ -0,31%
MIDLAND STS BANC
17,5500 USD NASDAQ +5,98%
MONGODB-A
401,9900 USD NASDAQ +22,23%
MONSTER BEVERAGE
74,7100 USD NASDAQ -1,63%
OKTA-A
81,8700 USD NASDAQ +1,53%
PROG HOLDINGS
29,770 USD NYSE +2,60%
PURE STORAGE RG-A
94,850 USD NYSE +7,11%
TARGA RESOURCES
171,760 USD NYSE -2,78%
UNIVEST FINL
32,5300 USD NASDAQ +0,22%
WAYFAIR RG-A
101,455 USD NYSE -7,71%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/12/2025 à 11:12:39.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

