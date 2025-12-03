information fournie par Reuters • 03/12/2025 à 11:12

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, CSW Industrials, Targa Resources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, CSW Industrials et Targa Resources.

FAITS MARQUANTS

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 390 à 440 dollars

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 115 à 121 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 20 dollars contre 33 dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays augmente le prix cible de 14 $ à 20 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies relève le prix cible de 17 $ à 23 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20$ contre 14

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 131 $ contre 128 $ auparavant

* Asana Inc ASAN.N : RBC relève le cours cible à 14 $, contre 12 $ auparavant

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group relève le cours cible de 140 $ à 200 $

* City Holding Co CHCO.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $125

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 45 $ à 35 $

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan réduit la pondération de neutre à sous-pondéré

* Community Financial System Inc CBU.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre

* Community Financial System Inc CBU.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec PT 62

* Copart Inc CPRT.O : Stephens réduit le prix cible de 46 $ à 39 $

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 500 $ à 515 $

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan augmente le prix cible à 582 $ contre 580 $

* Crowdstrike CRWD.O : Needham augmente le prix cible à 575$ contre 535

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 520$ contre 450

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James augmente le prix cible de 485 $ à 535 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 600 $ à 613 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève le cours cible de 300 $ à 350 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* FNB Corp FNB.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; objectif de cours

de 19 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* Gitlab Inc GTLB.O : JP Morgan augmente le prix cible de 52 $ à 53 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 55 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 125 $ de 90 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : HSBC relève le prix cible à 100 $, contre 85 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 120 $, contre 80 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève le prix cible de 120 à 130 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham augmente le prix cible de 95 $ à 120 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève le prix cible de 115 à 150 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 85 $ à 135 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève le prix cible de 90 $ à 100 $

* Meridian Corp MRBK.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 19 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens augmente le prix cible de 17 $ à 19 $

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 390 à 440 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le cours cible de 75 $ à 85 $

* Okta Inc OKTA.O : BTIG réduit le prix cible à 116$ de 142

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève le cours cible à 121 $, contre 115 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 95 $ contre 110

* Okta Inc OKTA.O : RBC réduit le cours cible à 97 $ contre 115 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : TD Cowen relève le cours cible à 41 $ contre 37 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan ramène le prix cible de 110 à 105 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le cours cible à 218 $ contre 213 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre

* Tompkins Financial Corp TMP.A : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 74

* Univest Financial Corp UVSP.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre

* Univest Financial Corp UVSP.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 34

* Wayfair Inc W.N : Jefferies réduit sa notation à "hold"