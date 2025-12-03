 Aller au contenu principal
CAC 40
8 090,17
+0,19%
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, CSW Industrials, Targa Resources
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 09:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, CSW Industrials et Targa Resources.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 500 dollars à 515 dollars

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève la valeur de neutre à surpondérer

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 390 dollars à 440 dollars

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 115 dollars à 121 dollars

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 213 dollars à 218 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays relève l'objectif de cours de 14 dollars à 20 dollars

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le cours cible à 131 dollars, contre 128 dollars auparavant

* Asana Inc ASAN.N : RBC relève le cours cible à 14 dollars, contre 12 dollars auparavant

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group relève le cours cible de 140 dollars à 200 dollars

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan ramène la valeur de neutre à sous-pondéré

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 35 dollars, contre 45 dollars auparavant

* Copart Inc CPRT.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 39 dollars, contre 46 dollars auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 500 dollars à 515 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 450 dollars à 520 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James augmente le prix cible de 485 dollars à 535 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 600 dollars à 613 dollars

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève la valeur de neutre à surpondérer

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 300 dollars à 350 dollars

* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC relève le cours cible de 75 dollars à 80 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène le cours cible de 44 dollars à 42 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible à 50 dollars, contre 55 dollars auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 120 dollars à 130 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève le prix cible à 150 dollars, contre 115 dollars

auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 85 dollars à 135 dollars

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens relève le cours cible de 17 dollars à 19 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 390 dollars à 440 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le cours cible de 75 dollars à 85 dollars

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève le cours cible de 115 dollars à 121 dollars

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 95 dollars, contre 110 dollars auparavant

* Okta Inc OKTA.O : RBC réduit le cours cible à 97 dollars, contre 115 dollars auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan ramène le cours cible à 105 dollars, contre 110 dollars auparavant

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 213 dollars à 218 dollars

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
20,850 USD NYSE -1,88%
ANGLOGOLD ASH
83,835 USD NYSE -1,81%
ASANA RG-A
13,400 USD NYSE +4,85%
BELITE BIO SP ADR
150,8400 USD NASDAQ -2,06%
COGNEX
38,1900 USD NASDAQ +0,63%
COPART
38,9600 USD NASDAQ -0,49%
CROWDSTRIKE
516,5500 USD NASDAQ +2,46%
DUTCH BROS RG-A
58,925 USD NYSE -0,72%
GITLAB RG-A
43,3700 USD NASDAQ +5,39%
MARVELL TECH
92,8900 USD NASDAQ +1,96%
MIDLAND STS BANC
17,5500 USD NASDAQ +5,98%
MONGODB-A
401,9900 USD NASDAQ +22,23%
MONSTER BEVERAGE
74,7100 USD NASDAQ -1,63%
OKTA-A
81,8700 USD NASDAQ +1,53%
PURE STORAGE RG-A
94,850 USD NYSE +7,11%
TARGA RESOURCES
171,760 USD NYSE -2,78%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/12/2025 à 09:04:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

