TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, CSW Industrials, Targa Resources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, CSW Industrials et Targa Resources.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 500 dollars à 515 dollars

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève la valeur de neutre à surpondérer

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 390 dollars à 440 dollars

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 115 dollars à 121 dollars

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 213 dollars à 218 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays relève l'objectif de cours de 14 dollars à 20 dollars

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le cours cible à 131 dollars, contre 128 dollars auparavant

* Asana Inc ASAN.N : RBC relève le cours cible à 14 dollars, contre 12 dollars auparavant

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group relève le cours cible de 140 dollars à 200 dollars

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan ramène la valeur de neutre à sous-pondéré

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 35 dollars, contre 45 dollars auparavant

* Copart Inc CPRT.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 39 dollars, contre 46 dollars auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 450 dollars à 520 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James augmente le prix cible de 485 dollars à 535 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 600 dollars à 613 dollars

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 300 dollars à 350 dollars

* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC relève le cours cible de 75 dollars à 80 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays ramène le cours cible de 44 dollars à 42 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible à 50 dollars, contre 55 dollars auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 120 dollars à 130 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève le prix cible à 150 dollars, contre 115 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 85 dollars à 135 dollars

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens relève le cours cible de 17 dollars à 19 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le cours cible de 75 dollars à 85 dollars

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 95 dollars, contre 110 dollars auparavant

* Okta Inc OKTA.O : RBC réduit le cours cible à 97 dollars, contre 115 dollars auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan ramène le cours cible à 105 dollars, contre 110 dollars auparavant

