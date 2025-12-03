 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, CSW Industrials, Targa Resources
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, CSW Industrials et Targa Resources.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 500 $ à 515 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève la valeur de neutre à surpondérer

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 390 à 440 dollars

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 115 à 121 dollars

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 213 $ à 218 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit son opinion de "surperformance" à "performance du

marché"

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 25 $ à 14 $

* Agree Realty Corp. ADC.N : Barclays augmente le prix cible de 77 $ à 78 $

* Albemarle ALB.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 110 à 125 dollars

* Amazon AMZN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 303,00 $ contre 272,00 $ auparavant

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : BTIG relève l'objectif de cours à 35 $ contre 30 $ auparavant

* Ameresco Inc AMRC.N : UBS augmente le prix cible à 40 $ à partir de 23

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays relève le cours cible de 14 à 20 dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 18 $ contre 11 $

auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 23 $ contre 17 $ auparavant

* American Eagle Outfitters, Inc. AEO.N : Barclays relève le prix cible à 20 $, contre 14 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : BMO réduit le prix cible à 210 $ contre 215 $

* Amgen Inc AMGN.O : BMO augmente le prix cible de 335 $ à 372 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le cours cible à 131 $ contre 128 $

* Applied Therapeutics Inc APLT.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance

du marché"

* Applied Therapeutics Inc APLT.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 2 à 1 $

* Asana Inc ASAN.N : RBC relève le cours cible de 12 à 14 dollars

* Belite Bio Inc BLTE.O : Benchmark relève le cours cible de 132 à 187 dollars

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group augmente le prix cible de 140 $ à 200 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du

marché"

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 82 $ à 60 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens relève l'objectif de cours à 600 $ contre 570

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 35$ contre 45

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Copart Inc CPRT.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 46 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein augmente le prix cible de 343 $ à 353 $

* Crowdstrike CRWD.O : BMO augmente le prix cible de 500 $ à 555 $

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 500 $ à 515 $

* Crowdstrike CRWD.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 475 $ contre 435 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 520$ contre 450

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James augmente le prix cible de 485 $ à 535 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 600 $ à 613 $

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO ramène le cours cible de 114 $ à 107 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève le cours cible de 300 $ à 350 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup réduit le prix cible de 239 $ à 232 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 14$ contre 7

* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : William Blair relève la note à surperformance

* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 220 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC relève le cours cible de 75 à 80 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho réduit le prix cible de 52 $ à 47 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Needham réduit le prix cible à 50$ de 55

* Gitlab Inc GTLB.O : Raymond James réduit le prix cible de 55 $ à 50 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 58 $ à 55 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ de 50

* Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 12,25 $

* Huntsman Corp HUN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 10,5 dollars contre 8,5 dollars

* Marvell Technology MRVL.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 125 $ contre 90 $ auparavant

* Marvell Technology Group, Ltd. MRVL.O : Barclays relève le prix cible à 105 $, contre 80 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark relève le prix cible à 130 $, contre 95 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève le prix cible à 130 $, contre 120 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 110 $, contre 70 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 150 $, contre 115 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Piper Sandler relève le prix cible à 135 $, contre 85 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 120 $, contre 95 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève l'objectif de cours à 114 $ contre 95 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna augmente le prix cible de 100 $ à 120 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 135 $ contre 90 $ auparavant

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens relève le cours cible de 17 à 19 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le prix cible de 390 $ à 440 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : BMO relève le cours cible de 53 $ à 73 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 75 $ à 85 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève le cours cible de 75 à 83 dollars

* Okta OKTA.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 110 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO ramène le cours cible à 90 $, contre 112 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan augmente le prix cible à 121 $ contre 115 $

* Okta Inc OKTA.O : Needham abaisse le cours cible à 110 $, contre 125 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 95 $ contre 110

* Okta Inc OKTA.O : RBC réduit le prix cible à 97 $ de 115

* Okta Inc OKTA.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 105 $ à 85 $

* Okta Inc OKTA.O : Stifel réduit le prix cible à 121$ de 130

* Okta Inc OKTA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 110,00 $ contre 123,00 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 149$ de 147

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 170 $ contre 168 $

* One Gas Inc OGS.N : Mizuho relève le cours cible de 87 à 90 dollars

* Palatin Technologies Inc PTN.A : Alliance Global Partners initie avec une note d'achat

* Palatin Technologies Inc PTN.A : Alliance Global Partners initie avec PT 50

* Pelthos Therapeutics Inc PTHS.A : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat

* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup réduit le prix cible à 105$ de 110

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 110 $ à 105 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Susquehanna passe de neutre à positif

* Pure Storage Inc PSTG.N : Wedbush augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Barclays relève l'objectif de cours de 70 à 77 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 345 à 385 dollars

* Realty Income Corp O.N : Barclays relève le cours cible de 63 à 64 dollars

* Spruce Biosciences Inc SPRB.O : Leerink Partners relève le prix cible de "market perform" à "outperform"

* Symbotic Inc SYM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 50 $ à 75 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 213 $ à 218 $

* Traws Pharma Inc TRAW.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* United Natural Foods Inc UNFI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 36 $ à 37 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Wendy's Co WEN.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; baisse les prévisions à 9 $ contre 12 $

* WP Carey Inc WPC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 67 $ contre 66 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 71 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup augmente le prix cible de 159 $ à 164 $

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
16,4900 USD NASDAQ -2,08%
AGREE RLTY REIT
74,155 USD NYSE -0,68%
ALBEMARLE
128,140 USD NYSE -0,20%
AMAZON.COM
234,4200 USD NASDAQ +0,23%
AMER TOWER REIT
175,760 USD NYSE -0,32%
AMERESCO RG-A
35,060 USD NYSE +0,23%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
20,850 USD NYSE -1,88%
AMGEN
338,3600 USD NASDAQ +0,26%
ANGLOGOLD ASH
83,835 USD NYSE -1,81%
APPLIED THERPTCS
0,2129 USD NASDAQ -11,73%
ASANA RG-A
13,400 USD NYSE +4,85%
BELITE BIO SP ADR
150,8400 USD NASDAQ -2,06%
BIOMARIN PHARM
53,8900 USD NASDAQ -2,07%
CASEY'S GEN STOR
566,8100 USD NASDAQ -0,41%
COGNEX
38,1900 USD NASDAQ +0,63%
COPART
38,9600 USD NASDAQ -0,49%
CROWDSTRIKE
516,5500 USD NASDAQ +2,46%
CROWN CASTL REIT
88,270 USD NYSE -0,36%
DARDEN RESTAURAN
174,790 USD NYSE +0,48%
DESIGN THERAP
8,9400 USD NASDAQ -0,11%
DRIVEN BRANDS
14,1400 USD NASDAQ +0,07%
DUOLINGO RG-A
182,6100 USD NASDAQ -1,53%
DUTCH BROS RG-A
58,925 USD NYSE -0,72%
EQUINIX REIT
727,3800 USD NASDAQ -0,80%
GAM & LSURE REIT
43,2600 USD NASDAQ -1,23%
GITLAB RG-A
43,3700 USD NASDAQ +5,39%
HAWAIIAN ELECTR
11,150 USD NYSE -1,59%
HUNTSMAN
10,365 USD NYSE -0,72%
MARVELL TECH
92,8900 USD NASDAQ +1,96%
MIDLAND STS BANC
17,5500 USD NASDAQ +5,98%
MONGODB-A
401,9900 USD NASDAQ +22,23%
MONSTER BEVERAGE
74,7100 USD NASDAQ -1,63%
OKTA-A
81,8700 USD NASDAQ +1,53%
OLD DOMINION FRE
141,4600 USD NASDAQ +1,28%
ONE GAS
80,710 USD NYSE -2,39%
PURE STORAGE RG-A
94,850 USD NYSE +7,11%
RALPH LAUREN RG-A
355,750 USD NYSE -2,76%
REALTY INCOME REIT
57,520 USD NYSE +0,10%
SYMBOTIC RG-A
66,9500 USD NASDAQ -21,51%
TARGA RESOURCES
171,760 USD NYSE -2,78%
UNITED NATURAL F
35,970 USD NYSE +4,67%
VICI PROPER REIT
28,440 USD NYSE -0,51%
VIRIDIAN THERAPT
30,4300 USD NASDAQ -3,24%
W.P. CAREY REIT
66,430 USD NYSE -1,22%
WENDY'S
8,4900 USD NASDAQ +3,16%
WYNDHAM HOTELS
73,030 USD NYSE +0,07%
XPO
135,340 USD NYSE -5,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/12/2025 à 14:06:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

