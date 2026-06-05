TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chipotle Mexican Grill, Honeywell, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chipotle Mexican Grill, Honeywell et Tesla.

POINTS FORTS

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Honeywell HON.O : RBC relève son objectif de cours de 268 $ à 275 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Ciena Corp CIEN.N : Needham relève son objectif de cours de 470 $ à 600 $

* Ciena Corp CIEN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 320 $ à 530 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif

de cours de 525 $ à 720 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stephens relève son objectif de cours de 490 $ à 790 $

* Docusign Inc DOCU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 210 $ à

180 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 215 $

* Honeywell HON.O : RBC relève son objectif de cours de 268 $ à 275 $

* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Morgan Stanley lance la couverture avec une note « neutre »

* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Morgan Stanley lance la couverture avec un objectif de cours

de 17 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $

* PVH Corp PVH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 91 $

* PVH Corp PVH.N : Needham abaisse son objectif de cours de 107 $ à 102 $

* Rubrik Inc RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 76 $ à 91 $

* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Rubrik Inc RBRK.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 84 $ à 91 $

* Rubrik Inc RBRK.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 70 $ à 95 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : RBC relève son objectif de cours de 94 $ à 100 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 475 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $