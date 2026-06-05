 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chipotle Mexican Grill, Honeywell, Tesla
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 10:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chipotle Mexican Grill, Honeywell et Tesla.

POINTS FORTS

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Honeywell HON.O : RBC relève son objectif de cours de 268 $ à 275 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Ciena Corp CIEN.N : Needham relève son objectif de cours de 470 $ à 600 $

* Ciena Corp CIEN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 320 $ à 530 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif

de cours de 525 $ à 720 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stephens relève son objectif de cours de 490 $ à 790 $

* Docusign Inc DOCU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 210 $ à

180 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 215 $

* Honeywell HON.O : RBC relève son objectif de cours de 268 $ à 275 $

* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Morgan Stanley lance la couverture avec une note « neutre »

* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Morgan Stanley lance la couverture avec un objectif de cours

de 17 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $

* PVH Corp PVH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 91 $

* PVH Corp PVH.N : Needham abaisse son objectif de cours de 107 $ à 102 $

* Rubrik Inc RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 76 $ à 91 $

* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Rubrik Inc RBRK.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 84 $ à 91 $

* Rubrik Inc RBRK.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 70 $ à 95 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : RBC relève son objectif de cours de 94 $ à 100 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 475 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

AIRBNB
133,7200 USD NASDAQ +0,10%
APTARGROUP
112,580 USD NYSE +0,04%
BILL HLDG
35,960 USD NYSE +2,19%
CHIPOTLE MEXICAN
28,170 USD NYSE -2,02%
CIENA
535,620 USD NYSE -13,71%
COOPER CO
62,0200 USD NASDAQ +2,78%
CROWDSTRIKE
719,0900 USD NASDAQ -3,81%
DOCUSIGN
50,9400 USD NASDAQ -2,79%
EDGEWISE THERAP
37,2300 USD NASDAQ +2,82%
GUIDEWIRE SOFTWA
151,420 USD NYSE -2,39%
HONEYWELL INTL
217,6400 USD NASDAQ -2,52%
KYIVSTAR GROUP
13,9400 USD NASDAQ +1,16%
ORACLE
236,410 USD NYSE +2,56%
PVH
78,140 USD NYSE -20,28%
RUBRIK RG-A
76,980 USD NYSE -3,16%
SERVICETITAN RG-A
74,3300 USD NASDAQ +2,34%
SOLSTICE ADVA
84,1300 USD NASDAQ -2,85%
TESLA
418,4500 USD NASDAQ -1,24%
VEEVA SYSTEMS RG-A
178,590 USD NYSE -0,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/06/2026 à 10:22:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
90,85 +8,22%
CAC 40
8 260 +0,19%
Pétrole Brent
94,25 -1,16%
SOITEC
148,9 -4,86%
HAFFNER ENERGY
0,245 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank