TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CBRE Group, Horizon Bancorp, Ulta Beauty

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont CBRE Group, Horizon Bancorp et Ulta Beauty, ce mardi.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec une
note d'achat
* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec un
objectif de prix de 20
* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève le prix cible de 143 $ à 185 $
* FS KKR Capital Corp FSK.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 18 $
* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de performance de marché à
surperformer
* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18
$ auparavant
* JLL JLL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 372 $ contre 285 $
auparavant
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen relève le cours cible de 390 $
à 554 $
* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham augmente le prix cible de
32,00 $ à 36,00 $
* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan augmente le prix cible à 131,00 $ à
partir de 122,00 $
* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 65 $ contre
55 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible de 425 $ à 550 $
* Verint Systems Inc VRNT.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à
"hold"
* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC passe de "surperformer" à "performer" dans le
secteur
* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 20,5 $
* Xylem Inc XYL.N : TD Cowen augmente le cours cible de 125 $ à 130 $
