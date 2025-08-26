 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CBRE Group, Horizon Bancorp, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 08:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont CBRE Group, Horizon Bancorp et Ulta Beauty, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185

dollars contre 143 dollars

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours de

"market perform" à "outperform"

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de

425 $ à 550 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec une

note d'achat

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec un

objectif de prix de 20

* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève le prix cible de 143 $ à 185 $

* FS KKR Capital Corp FSK.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de performance de marché à

surperformer

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18

$ auparavant

* JLL JLL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 372 $ contre 285 $

auparavant

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen relève le cours cible de 390 $

à 554 $

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham augmente le prix cible de

32,00 $ à 36,00 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan augmente le prix cible à 131,00 $ à

partir de 122,00 $

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 65 $ contre

55 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible de 425 $ à 550 $

* Verint Systems Inc VRNT.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à

"hold"

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC passe de "surperformer" à "performer" dans le

secteur

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 20,5 $

* Xylem Inc XYL.N : TD Cowen augmente le cours cible de 125 $ à 130 $

Valeurs associées

ACTUATE THERAP
7,9800 USD NASDAQ -4,55%
CBRE GROUP RG-A
165,000 USD NYSE +0,35%
FS KKR CAPITAL
17,8800 USD NYSE -1,13%
HORIZON BANCORP
15,6600 USD NASDAQ +0,06%
JONES LANG LASAL
304,490 USD NYSE +0,44%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
412,2300 USD NASDAQ -0,59%
NAPCO SEC TECH
33,6400 USD NASDAQ +6,12%
POST HOLDINGS
112,355 USD NYSE -1,55%
SEMTECH
51,0000 USD NASDAQ -0,18%
ULTA BEAUTY
524,3700 USD NASDAQ -0,97%
VERINT SYSTEMS
20,2000 USD NASDAQ -1,32%
XYLEM
142,680 USD NYSE -0,73%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
