information fournie par Reuters • 26/08/2025 à 12:48

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CBRE Group, Horizon Bancorp, Ulta Beauty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont CBRE Group, Horizon Bancorp et Ulta Beauty.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec un objectif de prix

de 20

* ADT Inc ADT.N : Citigroup relève le prix cible de 9 $ à 10 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 70,00 $

contre 60,00

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : BofA Global Research augmente le prix

cible de 28 à 32 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna augmente le prix cible à 350$ de 300

auparavant

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève le cours cible à 245 $, contre 220 $

auparavant

* FS KKR Capital Corp FSK.N : RBC réduit le cours cible à 18 $ contre 21 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 138 $ à 219 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 70 à 83

dollars

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $ auparavant

* JLL JLL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 372 $ contre 285 $ auparavant

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 38$ contre 40

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 390 $ à 554 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 à

670 dollars

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture

avec un prix cible de 70

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham augmente le prix cible de 32,00 $ à 36,00

$

* Perimeter Solutions PRM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 17,00 $ à

25,00 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan augmente le prix cible à 131,00 $ à partir de 122,00

$

* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 325 $

contre 350 $ auparavant

* Sempra SRE.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 71 $

* Semtech Corp SMTC.O : Needham augmente l'objectif de cours à 60,00 $ contre 54,00

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 65$ de 55

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Verint Systems Inc VRNT.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 20,5 $

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à

"performer

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 285 à 330 dollars

* Xylem Inc XYL.N : TD Cowen relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Mizuho relève le cours cible de 95 $ à 100 $