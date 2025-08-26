 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 719,56
-1,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CBRE Group, Horizon Bancorp, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont CBRE Group, Horizon Bancorp et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 dollars contre

143 dollars

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à

neutre à partir d'achat

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW passe de "market perform" à "outperform

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright reprend la couverture

avec une note d'achat

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible de 425 $ à 550 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec un objectif de prix

de 20

* ADT Inc ADT.N : Citigroup relève le prix cible de 9 $ à 10 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 70,00 $

contre 60,00

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : BofA Global Research augmente le prix

cible de 28 à 32 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna augmente le prix cible à 350$ de 300

* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 $ contre 143 $

auparavant

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève le cours cible à 245 $, contre 220 $

auparavant

* FS KKR Capital Corp FSK.N : RBC réduit le cours cible à 18 $ contre 21 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à neutre à

partir d'achat

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 138 $ à 219 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 70 à 83

dollars

* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 70 $ à 83 $

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $ auparavant

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* JLL JLL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 372 $ contre 285 $ auparavant

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 38$ contre 40

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 390 $ à 554 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 à

670 dollars

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture

avec une note d'achat

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture

avec un prix cible de 70

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham augmente le prix cible de 32,00 $ à 36,00

$

* Perimeter Solutions PRM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 17,00 $ à

25,00 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan augmente le prix cible à 131,00 $ à partir de 122,00

$

* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 325 $

contre 350 $ auparavant

* Sempra SRE.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 71 $

* Semtech Corp SMTC.O : Needham augmente l'objectif de cours à 60,00 $ contre 54,00

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 65$ de 55

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève le cours cible de 425 $ à 550 $

* Verint Systems Inc VRNT.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 20,5 $

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à

"performer

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 285 à 330 dollars

* Xylem Inc XYL.N : TD Cowen relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Mizuho relève le cours cible de 95 $ à 100 $

Valeurs associées

ACTUATE THERAP
7,9800 USD NASDAQ -4,55%
AFFIRM HLDG RG-A
77,3900 USD NASDAQ -2,64%
AMPHASTAR PHARMA
29,8300 USD NASDAQ -2,20%
BROADCOM
294,2300 USD NASDAQ +0,08%
CBRE GROUP RG-A
165,000 USD NYSE +0,35%
EAGLE MATERIALS
236,930 USD NYSE -0,93%
FS KKR CAPITAL
17,8800 USD NYSE -1,13%
GENERAC HLDGS
193,290 USD NYSE -0,66%
HENRY SCHEIN
68,4700 USD NASDAQ -1,62%
HORIZON BANCORP
15,6600 USD NASDAQ +0,06%
JONES LANG LASAL
304,490 USD NYSE +0,44%
KEURIG DR PEPPER
31,1000 USD NASDAQ -11,48%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
412,2300 USD NASDAQ -0,59%
MARTIN MARIETTA
604,150 USD NYSE -0,60%
MONOPAR THERAPE
30,4200 USD NASDAQ -5,12%
NAPCO SEC TECH
33,6400 USD NASDAQ +6,12%
PERIMETER SOL
21,205 USD NYSE +8,80%
POST HOLDINGS
112,355 USD NYSE -1,55%
SALESFORCE
247,870 USD NYSE -0,11%
SEMPRA ENERGY
81,720 USD NYSE -1,44%
SEMTECH
51,0000 USD NASDAQ -0,18%
ULTA BEAUTY
524,3700 USD NASDAQ -0,97%
VERINT SYSTEMS
20,2000 USD NASDAQ -1,32%
VULCAN MATERIALS
290,385 USD NYSE -0,69%
XYLEM
142,680 USD NYSE -0,73%
ZOOM COM RG-A
81,3500 USD NASDAQ -1,36%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2025 à 12:48:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank