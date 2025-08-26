TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CBRE Group, Horizon Bancorp, Ulta Beauty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont CBRE Group, Horizon Bancorp et Ulta Beauty.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat
* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec un objectif de prix
de 20
* ADT Inc ADT.N : Citigroup relève le prix cible de 9 $ à 10 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 70,00 $
contre 60,00
* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : BofA Global Research augmente le prix
cible de 28 à 32 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna augmente le prix cible à 350$ de 300
* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 $ contre 143 $
auparavant
* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève le cours cible à 245 $, contre 220 $
auparavant
* FS KKR Capital Corp FSK.N : RBC réduit le cours cible à 18 $ contre 21 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à neutre à
partir d'achat
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 138 $ à 219 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 70 à 83
dollars
* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 70 $ à 83 $
* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $ auparavant
* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à
"outperform"
* JLL JLL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 372 $ contre 285 $ auparavant
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 38$ contre 40
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 390 $ à 554 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 à
670 dollars
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture
avec une note d'achat
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture
avec un prix cible de 70
* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham augmente le prix cible de 32,00 $ à 36,00
$
* Perimeter Solutions PRM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 17,00 $ à
25,00 $
* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan augmente le prix cible à 131,00 $ à partir de 122,00
$
* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 325 $
contre 350 $ auparavant
* Sempra SRE.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 71 $
* Semtech Corp SMTC.O : Needham augmente l'objectif de cours à 60,00 $ contre 54,00
* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 65$ de 55
* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna augmente le prix cible de 60 $ à 65 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève le cours cible de 425 $ à 550 $
* Verint Systems Inc VRNT.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 20,5 $
* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à
"performer
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 285 à 330 dollars
* Xylem Inc XYL.N : TD Cowen relève le cours cible de 125 $ à 130 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : Mizuho relève le cours cible de 95 $ à 100 $
