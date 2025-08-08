information fournie par Reuters • 08/08/2025 à 10:53

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bd, Caci International Inc, Caterpillar Inc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Bd, Caci International Inc et Caterpillar Inc.

FAITS MARQUANTS

* Bd BDX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 200 $ contre 185 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 523 $ à 575 $

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 388 $ à 408 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 330 $ à 340 $

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan augmente le prix cible à 440,00 $ contre 398,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 67,00 $ contre 57,00 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève le prix cible de 92 $ à 98 $

* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Raymond James augmente le prix cible de 15 $ à 22 $

* Bd BDX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 185 $ à 200 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : KBW relève le cours cible de 80 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler relève le cours cible de 50 $ à 58 $

* Block Inc XYZ.N : Raymond James relève le cours cible de 79 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève le cours cible de 523 $ à 575 $

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 388 $ à 408 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan relève le prix cible de 54 $ à 68 $

* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève le prix cible de 65,00 $ à 70,00 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 50 $ à 59 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 60,00 $ à 62,00 $

* Enovis Corp ENOV.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 70 $ à 58 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : HSBC augmente le prix cible à 245 $, contre 240 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève le cours cible à 250 $, contre 210 $

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève le cours cible à 217 $ contre 215 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 330 $ à 340 $

* Gilead GILD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135,00 $ contre 130,00 $

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le prix cible à 115 $ contre 110 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 240,00 $ à 222,00 $

* Haemonetics Corp HAE.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Haemonetics Corp HAE.N : JP Morgan réduit le prix cible de 85,00 $ à 62,00 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies augmente le prix cible à 129 $ de 123 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities augmente le prix cible de 180,00 $ à 230,00 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 19 $ à 15 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan augmente le prix cible de 42 $ à 48 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler relève le cours cible de 40 à 48 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à 26 $

* Kenvue Inc KVUE.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 22 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : JP Morgan relève le prix cible à 62 $ contre 48 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC relève l'objectif de 50 $ à 65 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 $ à 77 $

* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève le cours cible à 80 $, contre 65 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible à 60 $ contre 75

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 64,00 $ à 68,00 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 54 à 74 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le cours cible de 64 $ à 68 $

* Natera Inc NTRA.O : BTIG augmente le prix cible de 195 $ à 200 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Owens & Minor Inc OMI.N : Baird relève la note à surperformance

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW ramène l'objectif de cours à 172 $ contre 204 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 45 $ contre 41 $

* PDF Solutions Inc PDFS.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre

* PDF Solutions Inc PDFS.O : D.A. Davidson vise un prix de 24 $

* Peloton PTON.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Pinterest PINS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 37 $ contre 41 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Raymond James réduit le prix cible de 40 $ à 30 $

* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le cours cible de 27 $ à 23 $

* Rayonier Inc RYN.N : RBC augmente le cours cible de 26 $ à 27 $

* Redwire Corp RDW.N : Jefferies ramène le cours cible à 16 $, contre 21 $ auparavant

* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le cours cible à 165 $ contre 170 $

* Rxsight Inc RXST.O : JP Morgan ramène le cours cible à 8,00 $ contre 17,00 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : JP Morgan augmente le prix cible à 275,00 $ contre 250,00 $

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan augmente le prix cible à 440,00 $ contre 398,00 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 64 $ contre 65 $

* Uber UBER.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 86 $ contre 76 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève l'objectif à 300,00 $ contre 290,00 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 123,00 $ contre 109,00 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : RBC relève le cours cible à 115 $ contre 112 $