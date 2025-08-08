 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bd, Caci International Inc, Caterpillar Inc
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 10:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Bd, Caci International Inc et Caterpillar Inc.

FAITS MARQUANTS

* Bd BDX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 200 $ contre 185 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 523 $ à 575 $

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 388 $ à 408 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 330 $ à 340 $

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan augmente le prix cible à 440,00 $ contre 398,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 67,00 $ contre 57,00 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève le prix cible de 92 $ à 98 $

* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Raymond James augmente le prix cible de 15 $ à 22 $

* Bd BDX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 185 $ à 200 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : KBW relève le cours cible de 80 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler relève le cours cible de 50 $ à 58 $

* Block Inc XYZ.N : Raymond James relève le cours cible de 79 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève le cours cible de 523 $ à 575 $

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 388 $ à 408 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan relève le prix cible de 54 $ à 68 $

* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève le prix cible de 65,00 $ à 70,00 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 50 $ à 59 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 60,00 $ à 62,00 $

* Enovis Corp ENOV.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 70 $ à 58 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : HSBC augmente le prix cible à 245 $, contre 240 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève le cours cible à 250 $, contre 210 $

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève le cours cible à 217 $ contre 215 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 330 $ à 340 $

* Gilead GILD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135,00 $ contre 130,00 $

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le prix cible à 115 $ contre 110 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 240,00 $ à 222,00 $

* Haemonetics Corp HAE.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Haemonetics Corp HAE.N : JP Morgan réduit le prix cible de 85,00 $ à 62,00 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies augmente le prix cible à 129 $ de 123 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities augmente le prix cible de 180,00 $ à 230,00 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 19 $ à 15 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan augmente le prix cible de 42 $ à 48 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler relève le cours cible de 40 à 48 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à 26 $

* Kenvue Inc KVUE.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 22 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : JP Morgan relève le prix cible à 62 $ contre 48 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC relève l'objectif de 50 $ à 65 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 $ à 77 $

* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève le cours cible à 80 $, contre 65 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible à 60 $ contre 75

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 64,00 $ à 68,00 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 54 à 74 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le cours cible de 64 $ à 68 $

* Natera Inc NTRA.O : BTIG augmente le prix cible de 195 $ à 200 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Owens & Minor Inc OMI.N : Baird relève la note à surperformance

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW ramène l'objectif de cours à 172 $ contre 204 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 45 $ contre 41 $

* PDF Solutions Inc PDFS.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre

* PDF Solutions Inc PDFS.O : D.A. Davidson vise un prix de 24 $

* Peloton PTON.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Pinterest PINS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 37 $ contre 41 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Raymond James réduit le prix cible de 40 $ à 30 $

* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le cours cible de 27 $ à 23 $

* Rayonier Inc RYN.N : RBC augmente le cours cible de 26 $ à 27 $

* Redwire Corp RDW.N : Jefferies ramène le cours cible à 16 $, contre 21 $ auparavant

* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le cours cible à 165 $ contre 170 $

* Rxsight Inc RXST.O : JP Morgan ramène le cours cible à 8,00 $ contre 17,00 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : JP Morgan augmente le prix cible à 275,00 $ contre 250,00 $

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan augmente le prix cible à 440,00 $ contre 398,00 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 64 $ contre 65 $

* Uber UBER.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 86 $ contre 76 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève l'objectif à 300,00 $ contre 290,00 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 123,00 $ contre 109,00 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : RBC relève le cours cible à 115 $ contre 112 $

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/08/2025 à 10:53:52.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

