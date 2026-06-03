TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Aveanna Healthcare, Palo Alto, Ulta Beauty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Aveanna Healthcare Holdings, Palo Alto Networks et Ulta Beauty.
POINTS FORTS
* AT&T Inc T.N : Oppenheimer abaisse sa note de « surperformer » à « performant »
* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : RBC relève sa note de « sector perform » à « outperform »
* Omnicom Group Inc OMC.N : Goldman Sachs initie la couverture avec une note « acheter »
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 255 $ à 330 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 700 $ à 630 $
Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 24,5 $ à 30 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 540 $
* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC abaisse son objectif de cours de 138 $ à 114 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 118 $ à 116 $
* Archrock Inc AROC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC relève son objectif de cours de 270 $ à 425 $
* AT&T Inc T.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « performant »
* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «
surperformance »
* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 74 $
* Bridgebio Pharma BBIO.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation «
acheter »; objectif de cours: 104 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : UBS relève son objectif de cours de 706 $ à 805 $
* Celcuity Inc CELC.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 185 $ à 145 $
* Celcuity Inc CELC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 183 $ à 166 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 94 $ à 115 $
* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
* Chipotle Mexican Grill CMG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 49,00 $ à 37,00 $
* Chipotle Mexican Grill CMG.N : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à « neutre »
* Cipher Mining Inc CIFR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 42,50 $ à 53,50 $
* Construction Partners ROAD.O : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 130 $
* Danaher Corporation DHR.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $
* Dollar General Corp DG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 146 $ à 149 $
* Dollar General Corp DG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 135 $ à 120 $
* Dollar General Corp DG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $
* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 109 $ à 114 $
* Dollar General Corporation DG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 150,00 $ à 132,00 $
* Entergy Corp. ETR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 124 $ à 119 $
* Fastenal Co. FAST.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* Fedex Corporation FDX.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 230,00 $ à 160,00 $
* Fedex Freight Holding FDXF.N : Raymond James lance la couverture avec une note « surperformer »
* Fedex Freight Holding FDXF.N : Raymond James lance la couverture avec un objectif de cours de 180 $
* Gitlab Inc GTLB.O : BTIG relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Gitlab Inc GTLB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 24 $ à 35 $
* Gitlab Inc GTLB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 29,00 $ à 30,00 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Needham relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $
* Gitlab Inc GTLB.O : UBS relève son objectif de cours de 24 $ à 32 $
* Gitlab Inc GTLB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 27,00 $ à 32,00 $
* Global Payments Inc GPN.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 119 $ à 111 $
* Halliburton Co HAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 47 $ à 52 $
* Heron Therapeutics, Inc. HRTX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 4 $ à 2 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Argus Research relève son objectif de cours de 30 $ à 70 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 67 $
* Humana HUM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 288 $ à 425 $
* IBM IBM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 375 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $
* Iridium Communications Inc. IRDM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 48 $ à 60 $
* Lam Research LRCX.O : RBC relève son objectif de cours de 310 $ à 380 $
* Legend Biotech Corporation LEGN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
* Leidos LDOS.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 185 $ à
140 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 360 $
* Medline Inc MDLN.O : Baird abaisse son objectif de cours de 57 $ à 45 $
* Merlin Inc MRLN.O : TD Cowen initie la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours
de 11 $
* Newmont NEM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $
* Nextnav NN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 50 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à 20 $
* Nvidia Corp NVDA.O : RBC relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : Goldman Sachs initie la couverture avec une recommandation « Achat »
* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays relève son objectif de cours de 220 $ à 315 $
* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 220 $ à 350 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Benchmark relève son objectif de cours de 270 $ à 340 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Berenberg relève son objectif de cours de 290 $ à 360 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein relève son objectif de cours de 209 $ à 253 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO relève son objectif de cours de 270 $ à 335 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 268 $ à 333 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 190 $ à 345 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 335 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 326 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho relève son objectif de cours de 265 $ à 305 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 253,00 $ à 320,00 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 350 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 190 $ à 302 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 265 $ à 345 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 255 $ à 330 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 275 $ à 355 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stephens relève son objectif de cours de 180 $ à 300 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel relève son objectif de cours de 275 $ à 330 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 330 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 275 $ à 375 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : UBS relève son objectif de cours de 183 $ à 300 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 275 $ à 350 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 285 $ à 325 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Repligen Corp RGEN.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 375 $ à 310 $
* Science Applications International Corp SAIC.O : UBS relève son objectif de cours de 113 $ à 119 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 76,00 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à « neutre »
* Shake Shack Inc SHAK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève son objectif de cours de 280 $ à 325 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Needham relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $
* Snowflake Inc SNOW.N : UBS relève son objectif de cours de 325 $ à 370 $
* Solid Biosciences Inc. SLDB.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 310 $
* T1 Energy Inc TE.N : Northland Capital lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de
cours: 16 $
* Terawulf Inc WULF.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 42,00 $ à 66,50 $
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 670 $ à 540 $
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC passe de « acheter » à « conserver »
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 600 $ à 500 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 799 $ à 731 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 650 $ à 585 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 700 $ à 630 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 700,00 $ à 630,00 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 810 $ à 735 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 712 $ à 647 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 475 $ à 450 $
* United Rentals Inc URI.N : UBS relève son objectif de cours de 1 025 $ à 1 145 $
* Upstream Bio Inc UPB.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation d'achat
* Victoria's Secret & Co VSXY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 68,00 $ à 95,00 $
* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Jefferies abaisse sa recommandation de «Acheter» à «Conserver»
* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $
* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 71 $ à 90 $
* Victoria's Secret & Co VSXY.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »
* Victoria's Secret & Co VSXY.N : UBS relève son objectif de cours de 81 $ à 90 $
* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à 108 $
* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 90 $
* Waters Corp WAT.N : HSBC relève son objectif de cours de 415 $ à 435 $
* Waystar Holding Corp WAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 31 $
* Yext Inc YEXT.N : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $
* Yum Brands YUM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180,00 $ à 185,00 $
* Yum Brands YUM.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »
* Yum! Brands Inc YUM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180,00 $ à 185,00 $
* Yum! Brands Inc YUM.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »
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