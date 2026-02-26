information fournie par Reuters • 26/02/2026 à 08:32

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Arcellx, Costar Group, Magnite

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Arcellx, Costar Group et Magnite.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC relève le cours cible de 17 $ à 28 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies réduit le prix cible de 150 $ à 135 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen réduit le prix cible de 170 à 157 dollars

* American Tower Corp AMT.N : Jefferies relève le cours cible à 209 $, contre 200 $ auparavant

* Arcellx Inc ACLX.O : Guggenheim passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 120 à 115 dollars

* Array Technologies Inc ARRY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 15 à 11 dollars

* Array Technologies Inc ARRY.O : RBC réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan relève le cours cible de 4 100 à 4 300 dollars

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan relève le prix cible de 90 $ à 94 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW réduit son objectif de cours de 29 à 27 dollars

* C3.Ai Inc AI.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 16 à 7 dollars

* C3.Ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 13 à 7 dollars

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 247 $ à 160 $

* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG réduit le prix cible de 80 $ à 60 $

* Driven Brands Holdings DRVN.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; baisse le prix cible de 19 $

à 12 $

* Enovix Corp ENVX.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 102 à 130 dollars

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 49 $ à 42 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève le prix cible de 245 à 270 dollars

* First Solar Inc FSLR.O : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"; réduit son objectif de cours de

300 à 245 dollars

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 33 $ à 25 $

* Ionq Inc IONQ.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 55 $ à 35 $

* Ionq Inc IONQ.N : Jefferies réduit le prix cible de 100 à 90 dollars

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 125 $ à 140 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 410 dollars contre 395 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : HSBC réduit le prix cible de 263 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies augmente le prix cible de 285 $ à 305 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 294 à 300 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 257 $ à 264 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 295 $ à 280 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 285 à 295 dollars

* Magnite Inc MGNI.O : B. Riley réduit le prix cible de 25 $ à 20 $

* Medline Inc MDLN.O : Jefferies augmente le prix cible de 50 $ à 56 $

* Medline Inc MDLN.O : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 53 $

* MGP Ingredients Inc MGPI.O : Roth MKM réduit le cours cible de 41 $ à 32 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan passe de "neutre" à "sous-pondérer"

* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 156 $ contre 163 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de 55 à 30 dollars

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Root Inc ROOT.O : KBW ramène le cours cible à 104 $, contre 150 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Baird ramène le cours cible à 250 $, contre 315 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays réduit le prix cible à 252 $, contre 265 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 250 $, contre 300 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 250 $ contre 280 $

* Salesforce Inc CRM.N : Raymond James réduit le prix cible à 290 $ contre 375 $

* Salesforce Inc CRM.N : RBC réduit le prix cible de 290 $ à 210 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Semtech Corp SMTC.O : B. Riley augmente le prix cible de 91 $ à 115 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays réduit le prix cible de 204 à 192 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies réduit le prix cible de 300 à 250 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 285 $ à 230 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James réduit le prix cible de 250 $ à 200 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 290 $ à 205 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 120 $ à 85 $

* Spok Holdings Inc SPOK.O : B. Riley réduit le prix cible de 21 $ à 14 $

* target Corp TGT.N : JP Morgan relève le cours cible à 115 $, contre 100 $ auparavant

* TJX Companies Inc TJX.N : BTIG relève le cours cible de 165 $ à 185 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le prix cible de 170 à 180 dollars

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies relève le cours cible à 640 $, contre 575 $ auparavant

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC augmente le prix cible de 587 $ à 643 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen relève le cours cible de 525 $ à 575 $