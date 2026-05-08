TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, McDonald's, McKesson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, McDonald's et McKesson.
POINTS FORTS
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 545 $
* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 305 $
* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 107 $ à 1 015 $
* Suss Microtec SMHNn.DE : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »
* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «
surperformance »
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* AIG AIG.N : KBW relève son objectif de cours de 97 $ à 98 $
* Airbnb Inc ABNB.O : Baird relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* Airbnb Inc ABNB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $
* Airbnb Inc ABNB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $
* Airbnb Inc ABNB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 72 $ à 100
$
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 114 $ à 156 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 120 $ à
180 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 135
$
* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 545 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Chardan Capital Markets relève son objectif de cours de 80
$ à 90 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $
* Artivion Inc AORT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 48 $ à 36 $
* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $
* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »
* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 74 $
* Bentley Systems, Inc BSY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $
* Bentley Systems, Inc BSY.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 26 $ à 42,5
$
* Block Inc XYZ.N : KBW relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Block Inc XYZ.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Bernstein relève son objectif de cours de 100 $ à 114 $
* Cargurus Inc CARG.O : Needham relève son objectif de cours de 37 $ à 43 $
* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $
* Cencora COR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 419 $ à 382 $
* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; objectif de
cours de 30 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève son objectif de cours de 200 $ à
213 $
* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 204 $ à 205 $
* Citigroup C.N : KBW relève son objectif de cours de 140 $ à 153 $
* Cloudflare NET.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $
* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 181 $ à 198 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $
* Corpay Inc CPAY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 390 $ à 400 $
* CVS Health Corp CVS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Bernstein relève son objectif de 167 $ à
180 $
* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : BTIG relève son objectif de cours de 170 $
à 212 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 215 $ à
250 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : D.A. Davidson relève son objectif de
cours de 225 $ à 250 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $
à 210 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $
à 320 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Raymond James relève son objectif de cours de
170 $ à 220 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : RBC relève son objectif de cours de 161 $ à 219
$
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 190 $
à 235 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 62 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Doordash DASH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 244 $ à 250 $
* Doordash DASH.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Energy Fuels Inc. UUUU.A : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 27,25 $ à
29 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 183 $ à 142 $
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $
* Gilead GILD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 148,00 $ à 146,00 $
* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 120 $ à 127 $
* Halliburton Co. HAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 55 $
* Halliburton Co. HAL.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $
* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 463 $ à 381 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 350 $ à 335 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 325 $ à 250 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $
* Hubspot Inc HUBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $
* Innovex International Inc. INVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $
* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de
90 $ à 75 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 185 $
* Insmed Inc INSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 255 $ à 228 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC relève sa recommandation de « sous-performance » à
« performance sectorielle »
* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 66 $ à 78 $
* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 76 $
* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 128 $ à 153 $
* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Lyft Inc LYFT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Lyft Inc LYFT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan relève son objectif de 240 $ à 345 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à
400 $
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 295 $ à 450 $
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen relève son objectif de
cours de 285 $ à 380 $
* McDonald's MCD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 340 $ à 310 $
* McDonald's MCD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 375 $ à 350 $
* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 305 $
* McDonald's MCD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 330 $ à 300 $
* McKesson Corp MCK.N : Baird abaisse son objectif de cours de 1 010 $ à 941 $
* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 107 $ à 1 015 $
* Medline Inc MDLN.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $
* Miami International Holdings Inc MIAX.N : KBW relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $
* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $
* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $
* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève son objectif de cours de 84 $ à 120 $
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 70 $ à 105 $
* MKS Incorporated MKSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 365 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 83 $
* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 499 $ à 503 $
* Motorola MSI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 515 $ à 530 $
* MP Materials Corp MP.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 79 $ à 82 $
* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $
* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 268 $ à 280 $
* National Energy Services Reunited NESR.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 34
$
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 177 $ à 185 $
* Noble Corp. NE.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $
* Noble Corp. NE.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Nov Inc. NOV.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Nov Inc. NOV.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $
* Oceaneering International OII.N : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 123 $
* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 38 $
* Owens Corning OC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 155 $ à 140 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 115 $ à 108 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à 12 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW passe de « surperformer » à « en ligne avec le
marché »
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 122 $ à 80 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 133 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 105 $ à 60 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 55 $
* Prologis Inc PLD.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* Prologis Inc PLD.N : BMO relève son objectif de cours de 137 $ à 162 $
* Propetro Holding Corp PUMP.N : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer
»
* Prysmian PRY.MI : Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
* RingCentral Inc RNG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 55 $
* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : H.C. Wainwright relève son objectif de
cours de 58 $ à 65 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 125 $ à 85 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 76 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 105 $ à 76 $
* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 67 $ à 60 $
* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan relève sa recommandation de «
sous-pondérer » à « neutre »
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à
26 $
* SLB SLB.N : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 66 $
* Suss Microtec SMHNn.DE : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »
* Synaptics Inc SYNA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Synaptics Inc SYNA.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $
* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $
* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $
* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 132 $
* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $
* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «
surperformance »
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 215 $ à 192 $
* Tidewater Inc. TDW.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 86 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $
* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $
* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 18 $
* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group abaisse sa recommandation de «
surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 26 $
à 11 $
* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $
* Weatherford WFRD.O : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 156 $
* Whirlpool Corp WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32 $
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $
* Xometry Inc XMTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $
* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 190 $ à 130 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 127 $ à 95 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer