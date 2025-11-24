information fournie par Reuters • 24/11/2025 à 09:06

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alignment Healthcare, BJ's Wholesale Club Holdings, Hyatt Hotels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alignment Healthcare Inc, BJ's Wholesale Club Holdings et Hyatt Hotels.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Voir le bas du tableau pour les changements de secteur.

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan augmente le prix cible de 18 $ à 20 $

* Azenta Inc AZTA.O : Needham relève le cours cible de 40 $ à 42 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève le cours cible de 85 $ à 140 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit le prix cible à 108 $ contre 115 $

* Brandywine Realty Trust BDN.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondérer

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 53 $ à 54 $

* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 395 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible de 95 $ à 91 $

* Codexis Inc CDXS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 10 $ à 9 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 40 $

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan réduit le prix cible à 45 $ contre 50 $ auparavant

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 335 $ contre 320 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies augmente le prix cible de 90 $ à 105 $

* Fiserv Inc FISV.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 70 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC passe de "conserver" à "acheter"

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 228 $ contre 265 $ auparavant

* Gap Inc GAP.N : BTIG relève l'objectif de cours à 31 $ contre 30 $ auparavant

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 75 $ contre 85 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan initie la couverture avec un objectif de prix de 178,00 $

* Immuneering Corp IMRX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 12 $ à 13 $

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler relève le prix cible de 55 $ à 65 $

* Lightspeed Commerce Inc LSPD.N : Jefferies réduit le prix cible à 11 $ contre 14 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC réduit le prix cible à 26 $ contre 35 $

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 25 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible de 75 $ à 60 $

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada passe de "performance sectorielle" à "surperformance"

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 111 $ à 124 $

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 27 $ à 42 $

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie une couverture avec une note neutre

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la couverture avec un prix cible de 10 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif de 58 $ à 64 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : UBS réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 49 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix cible de 345 $ à 330 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : JP Morgan passe de sous-pondérer à neutre

* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 155 $