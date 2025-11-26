 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alibaba, Kroger, Oscar Health
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 08:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Alibaba Group, Kroger Co et Oscar Health Inc.

FAITS MARQUANTS

* Alibaba Group BABA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 231 dollars

contre 230 dollars

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 73 $ contre 75 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève sa recommandation de neutre à

surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alibaba Group BABA.N : Jefferies relève le cours cible de 230 à 231 dollars

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 à 34 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 300 $ contre 280 $ auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 310 à 320 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Piper Sandler relève le cours cible de 245 à 250 dollars

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève sa recommandation de neutre à

surpondérer

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le PT à 60 $ contre 53 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 377 $ contre 367 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 95 $

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 99 $ contre 97 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 76 $ contre 75 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $

auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 330 $ contre 350 $

auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 330 $ à 315 $

* Crispr Therapeutics AG CRSP.N : Chardan Capital Markets réduit le prix cible à 74 $ contre 82 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 245 $ contre 270 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies réduit le prix cible à 208 $ contre 216 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 234 $ à 226 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 11 $ contre 10 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW relève le cours cible de 20 à 21 dollars

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 25 $, contre 30 $ auparavant

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan réduit le cours cible à 121 $, contre 122 $ auparavant

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 46 $ contre 53 $

* Kohls KSS.N : Jefferies relève le cours cible à 20 $ contre 17 $ auparavant

* Kohls KSS.N : TD Cowen relève le cours cible à 23 $, contre 17 $ auparavant

* Kroger Co KR.N : JP Morgan ramène le cours cible de 75 $ à 73 $

* Moderna MRNA.O : Berenberg réduit le cours cible à 26 $ contre 28 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 72 $ contre 88 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève sa recommandation de neutre à surpondérer

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 13 $ à 25 $

* Pagerduty Inc PD.N : TD Cowen réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW ramène le cours cible de 6,25 $ à 5,5 $

* Rtx Corp RTX.N : Jefferies relève le cours cible de 175 à 190 dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 89 $ à 76 $

* Topgolf Callaway Brands Corp MODG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 18 $ contre 11 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 78 $ contre 70 $

* Workday Inc WDAY.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 280 $ contre 288 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson abaisse le cours cible à 250 $ contre 260 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 270 $, contre 290 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies ramène le cours cible à 325 $, contre 350 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 354 $ contre 351 $

* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 334 $ à 320 $

