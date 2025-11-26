information fournie par Reuters • 26/11/2025 à 08:49

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alibaba, Kroger, Oscar Health

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Alibaba Group, Kroger Co et Oscar Health Inc.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alibaba Group BABA.N : Jefferies relève le cours cible de 230 à 231 dollars

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 à 34 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 300 $ contre 280 $ auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 310 à 320 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Piper Sandler relève le cours cible de 245 à 250 dollars

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève sa recommandation de neutre à

surpondérer

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le PT à 60 $ contre 53 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 377 $ contre 367 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 95 $

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 99 $ contre 97 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 76 $ contre 75 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $

auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 330 $ contre 350 $

auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 330 $ à 315 $

* Crispr Therapeutics AG CRSP.N : Chardan Capital Markets réduit le prix cible à 74 $ contre 82 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 245 $ contre 270 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies réduit le prix cible à 208 $ contre 216 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 234 $ à 226 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 11 $ contre 10 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW relève le cours cible de 20 à 21 dollars

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 25 $, contre 30 $ auparavant

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan réduit le cours cible à 121 $, contre 122 $ auparavant

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 46 $ contre 53 $

* Kohls KSS.N : Jefferies relève le cours cible à 20 $ contre 17 $ auparavant

* Kohls KSS.N : TD Cowen relève le cours cible à 23 $, contre 17 $ auparavant

* Kroger Co KR.N : JP Morgan ramène le cours cible de 75 $ à 73 $

* Moderna MRNA.O : Berenberg réduit le cours cible à 26 $ contre 28 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 72 $ contre 88 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève sa recommandation de neutre à surpondérer

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 13 $ à 25 $

* Pagerduty Inc PD.N : TD Cowen réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW ramène le cours cible de 6,25 $ à 5,5 $

* Rtx Corp RTX.N : Jefferies relève le cours cible de 175 à 190 dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 89 $ à 76 $

* Topgolf Callaway Brands Corp MODG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 18 $ contre 11 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 78 $ contre 70 $

* Workday Inc WDAY.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 280 $ contre 288 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson abaisse le cours cible à 250 $ contre 260 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 270 $, contre 290 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies ramène le cours cible à 325 $, contre 350 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 354 $ contre 351 $

* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 334 $ à 320 $