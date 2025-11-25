 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 965,34
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Hanover Insurance, Kinsale Capital
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 08:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Air Products, Hanover Insurance et Kinsale Capital.

FAITS MARQUANTS

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180

dollars contre 165 dollars

* Air Products APD.N : Berenberg ramène l'objectif de cours de 320 dollars à 275

dollars

* Hanover Insurance THG.N : RBC initie une couverture avec une note de

performance sectorielle; PT 200 dollars

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de

215 dollars à 225 dollars

* Kinsale Capital KNSL.N : RBC reprend la couverture avec une note de

performance sectorielle; PT 415 dollars

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 dollars à 150 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 dollars contre 165 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 140 dollars à 165 dollars

* AIG AIG.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de cours: 85 dollars

* Air Products APD.N : Berenberg ramène l'objectif de cours de 320 dollars à 275 dollars

* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 28 dollars à 33 dollars

* Bj'S Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 97 dollars contre 106 dollars

* Bowhead Specialty Holdings BOW.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 33 dollars

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 dollars à 31 dollars

* Cousins Properties Inc CUZ.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 37 dollars à 33 dollars

* Douglas Emmett Inc DEI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16 dollars contre 18 dollars

* Ehealth Inc EHTH.O : RBC réduit l'objectif de cours à 9 dollars contre 10 dollars

* Esperion Therapeutics ESPR.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de cours:

9 dollars

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 33 dollars à 34 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity réduit la recommandation d'achat à "conserver" contre "acheter"

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 85 dollars à 105 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen réduit la recommandation d'achat à "conserver" contre "acheter"

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 90 dollars à 105 dollars

* Hanover Insurance THG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; PT 200 dollars

* Hartford Insurance HIG.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; PT 145 dollars

* Hecla Mining Co HL.N : CIBC relève l'objectif de cours de 15 dollars à 16,5 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 94 dollars à 127 dollars

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 207 dollars contre 200 dollars

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 215 dollars à 225 dollars

* Kinsale Capital KNSL.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; PT 415 dollars

* Lemonade Inc LMND.N : KBW relève l'objectif de cours de 35 dollars à 40 dollars

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève l'objectif de cours de 15 dollars à 20 dollars

* Lumen Technologies LUMN.N : RBC relève l'objectif de cours de 4,25 dollars à 8 dollars

* Luxexperience BV LUXE.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 11 dollars contre 14 dollars

* Marsh & Mclennan MMC.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; PT 200 dollars

* News Corp NWSA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 38 dollars contre 40 dollars

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90 dollars contre 105 dollars

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC réduit l'objectif de cours à 110 dollars contre 120 dollars

* Selective Insurance Group SIGI.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 95 dollars

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 65 dollars à 70 dollars

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 99 dollars contre 116 dollars

* Twfg Inc TWFG.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours: 33 dollars

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 47 dollars à 59 dollars

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève l'objectif de cours de 40 dollars à 58 dollars

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève la recommandation à "surpondérer" contre "pondération égale"

* Zoom Communications Inc ZM.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 89 dollars à 90 dollars

* Zoom Communications Inc ZM.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 dollars à 105 dollars

* Zoom Communications Inc ZM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 85 dollars à 90 dollars

Valeurs associées

AGILENT TECH
153,380 USD NYSE +1,36%
AIR PROD&CHEMICA
256,420 USD NYSE -0,34%
AMERICAN INTL GR
75,100 USD NYSE -1,15%
AXOGEN
28,3900 USD NASDAQ +5,66%
BJ WHSL CL HLDG
87,950 USD NYSE -3,92%
CENTRAL GARDEN &
31,4300 USD NASDAQ -2,66%
COUSINS PRP REIT
25,110 USD NYSE +0,08%
DOUGLAS EMM REIT
11,695 USD NYSE -0,81%
EHEALTH
3,6100 USD NASDAQ +4,03%
ESPERION THERAP
3,1700 USD NASDAQ +2,92%
ESSEN PROP REIT
31,550 USD NYSE +0,27%
EXACT SCIENCES
101,0100 USD NASDAQ +0,11%
HANOVER INSURANC
184,210 USD NYSE +0,45%
HARTFORD INS GRP
136,630 USD NYSE +0,15%
HECLA MINING
14,460 USD NYSE +8,11%
INSPIRE MED SYS
117,290 USD NYSE +30,60%
KEYSIGHT TECHNOL
177,760 USD NYSE +2,89%
KINSALE CAPITAL
379,270 USD NYSE -1,50%
LEMONADE
73,050 USD NYSE +8,48%
LIBERTY ENER RG-A
17,160 USD NYSE +4,63%
LUMEN TECH
7,690 USD NYSE +1,38%
MARSH & MCLENNAN
179,540 USD NYSE -0,78%
NEWS RG-A
25,2300 USD NASDAQ -1,79%
OKTA-A
79,1500 USD NASDAQ +0,60%
SELECTIVE INSURA
78,0600 USD NASDAQ +0,12%
SEMTECH
70,0100 USD NASDAQ +9,65%
STONEX GROUP
84,0000 USD NASDAQ +0,35%
TWFG RG-A
27,6550 USD NASDAQ -1,13%
VITA COCO CO
51,1400 USD NASDAQ +5,84%
ZOOM COM RG-A
78,6000 USD NASDAQ -0,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/11/2025 à 08:31:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • HRS lance une augmentation de capital
    HRS lance une augmentation de capital
    information fournie par Boursorama 25.11.2025 09:05 

    Sur le plateau de Ca bouge sur les marchés, Kader Hidra, directeur financier de HRS détaille l'augmentation de capital de HRS. Fondée en 2004 par Hassen Rachedi, HRS (Hydrogen Refueling Solutions) s'est introduit sur Euronext Growth début 2021. La société est spécialisée ... Lire la suite

  • ( AFP / MANDEL NGAN )
    Économie américaine : la parution des chiffres du PIB annulée par le ministère
    information fournie par Boursorama avec Media Services 25.11.2025 08:57 

    C'est le deuxième indicateur majeur à voir une de ses publications annulées, après le rapport officiel sur l'état de l'emploi pour le mois d'octobre. La santé de l'économie américaine va rester un peu plus longtemps dans le flou, le service des statistiques du ... Lire la suite

  • BOLLORE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BOLLORE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 25.11.2025 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Le siège d'Eutelsat. (Crédit: / Adobe Stock)
    Eutelsat lance une augmentation de capital avec maintien du DPS d'environ 670 millions d'euros
    information fournie par AOF 25.11.2025 08:53 

    (AOF) - Eutelsat a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 670 millions d'euros dans le cadre d'une levée de capitaux d'environ 1,5 milliard d'euros. Une semaine auparavant, l'opérateur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank