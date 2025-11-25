TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Hanover Insurance, Kinsale Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Air Products, Hanover Insurance et Kinsale Capital.
FAITS MARQUANTS
* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180
dollars contre 165 dollars
* Air Products APD.N : Berenberg ramène l'objectif de cours de 320 dollars à 275
dollars
* Hanover Insurance THG.N : RBC initie une couverture avec une note de
performance sectorielle; PT 200 dollars
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de
215 dollars à 225 dollars
* Kinsale Capital KNSL.N : RBC reprend la couverture avec une note de
performance sectorielle; PT 415 dollars
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 dollars à 150 dollars
* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 dollars contre 165 dollars
* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 140 dollars à 165 dollars
* AIG AIG.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de cours: 85 dollars
* Air Products APD.N : Berenberg ramène l'objectif de cours de 320 dollars à 275 dollars
* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 28 dollars à 33 dollars
* Bj'S Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 97 dollars contre 106 dollars
* Bowhead Specialty Holdings BOW.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 33 dollars
* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 dollars à 31 dollars
* Cousins Properties Inc CUZ.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 37 dollars à 33 dollars
* Douglas Emmett Inc DEI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16 dollars contre 18 dollars
* Ehealth Inc EHTH.O : RBC réduit l'objectif de cours à 9 dollars contre 10 dollars
* Esperion Therapeutics ESPR.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de cours:
9 dollars
* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 33 dollars à 34 dollars
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity réduit la recommandation d'achat à "conserver" contre "acheter"
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 85 dollars à 105 dollars
* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen réduit la recommandation d'achat à "conserver" contre "acheter"
* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 90 dollars à 105 dollars
* Hanover Insurance THG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; PT 200 dollars
* Hartford Insurance HIG.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; PT 145 dollars
* Hecla Mining Co HL.N : CIBC relève l'objectif de cours de 15 dollars à 16,5 dollars
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 94 dollars à 127 dollars
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 207 dollars contre 200 dollars
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 215 dollars à 225 dollars
* Kinsale Capital KNSL.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; PT 415 dollars
* Lemonade Inc LMND.N : KBW relève l'objectif de cours de 35 dollars à 40 dollars
* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève l'objectif de cours de 15 dollars à 20 dollars
* Lumen Technologies LUMN.N : RBC relève l'objectif de cours de 4,25 dollars à 8 dollars
* Luxexperience BV LUXE.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 11 dollars contre 14 dollars
* Marsh & Mclennan MMC.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; PT 200 dollars
* News Corp NWSA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 38 dollars contre 40 dollars
* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90 dollars contre 105 dollars
* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC réduit l'objectif de cours à 110 dollars contre 120 dollars
* Selective Insurance Group SIGI.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 95 dollars
* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 65 dollars à 70 dollars
* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 99 dollars contre 116 dollars
* Twfg Inc TWFG.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours: 33 dollars
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 47 dollars à 59 dollars
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève l'objectif de cours de 40 dollars à 58 dollars
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Stephens relève la recommandation à "surpondérer" contre "pondération égale"
* Zoom Communications Inc ZM.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 89 dollars à 90 dollars
* Zoom Communications Inc ZM.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 dollars à 105 dollars
* Zoom Communications Inc ZM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 85 dollars à 90 dollars
