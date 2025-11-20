information fournie par Reuters • 20/11/2025 à 12:46

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agios Pharmaceuticals, Dycom, Lowe's

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Agios Pharmaceuticals, Dycom Industries et Lowe's Companies.

FAITS MARQUANTS

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit son opinion de "surperformance" à "performance sectorielle

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 275 à 370 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 266 $ à 250 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein augmente le prix cible à 275 $ contre 225 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 94 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc. ADBE.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 470 à 420 dollars

* Aecom ACM.N : RBC réduit le prix cible de 142 $ à 139 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 391

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit le prix cible de 57 $ à 28 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit le prix cible de "surperformance" à "performance

sectorielle

* Apollo APO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 151,00 $ à 180,00 $

* Apollo APO.N : Morgan Stanley relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 254 $ contre 248 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 15 $, contre 47 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 160 $ contre

170 $ auparavant

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC relève le cours à "surperformance" de "sector

perform" à "surperformance"

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC augmente le prix cible de 6 $ à 13 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 à 370 $

* Dycom Industries, Inc. DY.N : Wells Fargo relève le prix cible de 315 à 360 dollars

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho réduit le prix cible à 96$ de 108

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 79 $ à 63 $

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de surpondération à

égalité de pondération

* Fedex FDX.N : Stifel relève le cours cible de 296 à 297 dollars

* Globant SA GLOB.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de cours de 80 $

à 61 $

* Ionq Inc IONQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; prix cible 47 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC réduit le prix cible de 22 $ à 16 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel réduit le prix cible à 18$ de 20

* Kinross Gold Corp KGC.N : CIBC augmente le prix cible de 36 $ à 37 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève le cours cible à 284 $, contre 282 $

auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 266 $ à 250 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies réduit le prix cible de $299 à $280

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC réduit le prix cible à 252 $ contre 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 305 $ à 285 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Oppenheimer augmente le PT à 650$ de 600

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup relève le prix cible de 425 $ à 440 $

* Nb Bancorp Inc NBBK.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 22 à 23 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 225 à 275 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup relève l'objectif de prix à 270 $ contre 220 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 180 à 215 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le prix cible à 250 $, contre 240 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan relève le prix cible à 250 $, contre 215 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 320 dollars contre 300 dollars

auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna augmente le prix cible à 250 $, contre 230 $ auparavant

* OPKO Health Inc OPK.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 207 $ à 210 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 225 à 230 dollars

* Peloton PTON.O : Citigroup réduit le prix cible de 9,5 $ à 8,25 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 93 $ contre 81 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho réduit le prix cible à 100$ de 110

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 700$ de 615

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $ contre 82 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 600

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler initie une couverture avec une note

neutre

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler initie une couverture avec un PT de 60

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 270 $ à 300 $

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Northland Capital abaisse la note à market perform

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 34 $ contre 31 $

auparavant

* target Corp TGT.N : Bernstein réduit le prix cible à 80 $ contre 87 $

* target Corp TGT.N : Citigroup réduit le prix cible à 89 $ contre 100 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 94 $

* Target Corp TGT.N : RBC réduit le prix cible à 99 $ contre 107 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM réduit le prix cible à 88 $ contre 90 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 90 $ de 105

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Mizuho initie une couverture avec un prix cible de 100

* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 246 $ à 247 $

* the TJX Companies, Inc. TJX.N : Wells Fargo relève le prix cible de 140 à 145 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : Bernstein relève le prix cible de 152 à 155 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 168 $ contre 150 $

auparavant

* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 168 $ contre 160 $

auparavant

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 162 $ à 167 $

* UnitedHealth UNH.N : HSBC relève le cours cible de 260 à 280 dollars

* Valvoline Inc VVV.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 35 $

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 30 $, contre 38 $ auparavant

* Valvoline Inc VVV.N : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 44 $

* Valvoline, Inc. VVV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 42 $ à 38 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Citigroup augmente le prix cible de 69$ à 74$

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 62 $ contre 56 $

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 170 à 197

dollars

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 188 $ contre 202 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 200 $, contre 215 $ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group ramène l'objectif de cours à 220$ contre 225