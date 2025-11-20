TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agios Pharmaceuticals, Dycom, Lowe's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Agios Pharmaceuticals, Dycom Industries et Lowe's Companies.
FAITS MARQUANTS
* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit son opinion de "surperformance" à "performance sectorielle
* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 275 à 370 dollars
* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 266 $ à 250 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein augmente le prix cible à 275 $ contre 225 $
* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 94 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Adobe Inc. ADBE.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 470 à 420 dollars
* Aecom ACM.N : RBC réduit le prix cible de 142 $ à 139 $
* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération
* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 391
* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit le prix cible de 57 $ à 28 $
* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit le prix cible de "surperformance" à "performance
sectorielle
* Apollo APO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 151,00 $ à 180,00 $
* Apollo APO.N : Morgan Stanley relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"
* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 254 $ contre 248 $
* Biohaven Ltd BHVN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 15 $, contre 47 $ auparavant
* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 160 $ contre
170 $ auparavant
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC relève le cours à "surperformance" de "sector
perform" à "surperformance"
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC augmente le prix cible de 6 $ à 13 $
* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 à 370 $
* Dycom Industries, Inc. DY.N : Wells Fargo relève le prix cible de 315 à 360 dollars
* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho réduit le prix cible à 96$ de 108
* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 79 $ à 63 $
* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de surpondération à
égalité de pondération
* Fedex FDX.N : Stifel relève le cours cible de 296 à 297 dollars
* Globant SA GLOB.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de cours de 80 $
à 61 $
* Ionq Inc IONQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; prix cible 47 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC réduit le prix cible de 22 $ à 16 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel réduit le prix cible à 18$ de 20
* Kinross Gold Corp KGC.N : CIBC augmente le prix cible de 36 $ à 37 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève le cours cible à 284 $, contre 282 $
auparavant
* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 266 $ à 250 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies réduit le prix cible de $299 à $280
* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC réduit le prix cible à 252 $ contre 260 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 305 $ à 285 $
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Oppenheimer augmente le PT à 650$ de 600
* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup relève le prix cible de 425 $ à 440 $
* Nb Bancorp Inc NBBK.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 22 à 23 dollars
* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 225 à 275 dollars
* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup relève l'objectif de prix à 270 $ contre 220 $ auparavant
* Nvidia Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 180 à 215 dollars
* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le prix cible à 250 $, contre 240 $ auparavant
* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan relève le prix cible à 250 $, contre 215 $ auparavant
* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 320 dollars contre 300 dollars
auparavant
* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna augmente le prix cible à 250 $, contre 230 $ auparavant
* OPKO Health Inc OPK.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 207 $ à 210 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 225 à 230 dollars
* Peloton PTON.O : Citigroup réduit le prix cible de 9,5 $ à 8,25 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 93 $ contre 81 $
* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho réduit le prix cible à 100$ de 110
* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible à neutre à partir d'achat
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 700$ de 615
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $ contre 82 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération
* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 600
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler initie une couverture avec une note
neutre
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler initie une couverture avec un PT de 60
* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 270 $ à 300 $
* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Northland Capital abaisse la note à market perform
* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 34 $ contre 31 $
auparavant
* target Corp TGT.N : Bernstein réduit le prix cible à 80 $ contre 87 $
* target Corp TGT.N : Citigroup réduit le prix cible à 89 $ contre 100 $
* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 94 $
* Target Corp TGT.N : RBC réduit le prix cible à 99 $ contre 107 $
* Target Corp TGT.N : Roth MKM réduit le prix cible à 88 $ contre 90 $
* Target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 90 $ de 105
* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Mizuho initie une couverture avec une note de
surperformance
* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Mizuho initie une couverture avec un prix cible de 100
* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 246 $ à 247 $
* the TJX Companies, Inc. TJX.N : Wells Fargo relève le prix cible de 140 à 145 dollars
* TJX Companies Inc TJX.N : Bernstein relève le prix cible de 152 à 155 dollars
* TJX Companies Inc TJX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 168 $ contre 150 $
auparavant
* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 168 $ contre 160 $
auparavant
* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 162 $ à 167 $
* UnitedHealth UNH.N : HSBC relève le cours cible de 260 à 280 dollars
* Valvoline Inc VVV.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 35 $
* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 30 $, contre 38 $ auparavant
* Valvoline Inc VVV.N : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 44 $
* Valvoline, Inc. VVV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 42 $ à 38 $
* Viking Holdings Ltd VIK.N : Citigroup augmente le prix cible de 69$ à 74$
* Viking Holdings Ltd VIK.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 62 $ contre 56 $
* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 170 à 197
dollars
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 188 $ contre 202 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 200 $, contre 215 $ auparavant
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group ramène l'objectif de cours à 220$ contre 225
