information fournie par Reuters • 20/11/2025 à 18:47

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agios Pharmaceuticals, Dycom, Lowe's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Agios Pharmaceuticals, Dycom Industries et Lowe's.

FAITS MARQUANTS

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit son opinion de "surperformance" à "performance sectorielle

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 275 à 370 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 266 $ à 250 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein augmente le prix cible à 275 $ contre 225 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 94 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit son objectif de cours de 410 à 390 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 420 $ de 470

* Aecom ACM.N : RBC réduit le cours cible à 139 $, contre 142 $ auparavant

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 391

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : BofA Global Research réduit le PO de 54 $ à 32 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 40 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners relève le prix cible de "market perform" à "outperform"

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit le prix cible de 57 $ à 28 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformance" à "performance"

* APA Corp APA.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 23 $, contre 22 $ auparavant

* Apollo APO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 180 $ contre 151 $ auparavant

* Apollo APO.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 40$ contre 29

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 254 $ contre 248 $

* Avita Medical Inc RCEL.O : BTIG relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 40 $ auparavant

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT $105

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen passe d'une position d'achat à une position de maintien; PT de 37 $ à 31 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 47 $ à 15 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Argus Research augmente le prix cible de 65 $ à 68 $

* Bitmine Immersion Technologies Inc BMNR.A : B. Riley réduit le prix cible de 90 $ à 47 $

* Block Inc XYZ.N : Mizuho augmente le prix cible à 100$ de 88

* Chord Energy Corp CHRD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 123 $ de 128 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 36 $ contre 39 $

* ConocoPhillips COP.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 117 $ contre 122 $ auparavant

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research réduit le PO de 170 à 160 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC augmente le prix cible de 6 $ à 13 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC relève la cote à " surperformance " à partir de " performance sectorielle "

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Morgan Stanley réduit le PT à 183 $ de 184 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 370 $ contre 275 $ auparavant

* Dycom Industries Inc DY.N : Raymond James relève le prix cible de 300 à 375 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : UBS relève le prix cible de 336 à 373 dollars

* Dycom Industries Inc DY.N : Wells Fargo relève le prix cible de 315 à 360 dollars

* Eagle Point Credit Company Inc ECC.N : B. Riley réduit le prix cible à 7$ de 10

* Eagle Point Income Company Inc EIC.N : B. Riley réduit le prix cible à 14$ contre 15

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 11 $ contre 9 $

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho réduit le prix cible à 96 $ contre 108 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 138 $ contre 136 $

* Eversource Energy ES.N : Mizuho passe de "surperform" à "neutre"; baisse le prix cible à 68 $ contre 81 $

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 79 $ à 63 $

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* FedEx FDX.N : Stifel relève le cours cible de 296 à 297 dollars

* Fg Nexus Inc FGNX.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 5 $, contre 8 $ auparavant

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Raymond James augmente le prix cible de 2 100 $ à 2 200 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Raymond James relève le prix de l'action de "surperformance" à "achat fort"

* Globant SA GLOB.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 80 $ à 61 $

* Griffon Corp GFF.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 115 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : zephirin Group relève son objectif de cours à 30 $ contre 25 $ auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un objectif de prix de 450

* HubSpot Inc HUBS.N : Argus Research réduit le prix cible de 650 $ à 525 $

* IonQ Inc IONQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; prix cible 47

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : Raymond James relève la note de "market perform" à "strong buy

* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 19 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC réduit le prix cible à 16$ de 22

* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel réduit le prix cible à 18$ de 20

* Jack In the Box Inc JACK.O : Truist Securities réduit le prix cible à 16$ de 19

* Jack In the Box Inc JACK.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 24$ de 28

* Kindly MD Inc NAKA.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 1$ contre 2

* Kinross Gold Corp KGC.N : CIBC augmente le cours cible de 36 $ à 37 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 160 $ contre 173 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein augmente le prix cible à 284 $ de 282 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 280 $ contre 290 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix à 250 $ de 266 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies réduit le prix cible de $299 à $280

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho réduit le prix cible à 272$ de 285

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC réduit le prix cible à 252$ de 260

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 305 $ à 285 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 256 $ contre 267 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : UBS réduit le prix cible à 316 $ contre 325 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 600 à 650 $

* MarketAxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley réduit le PT à 209$ de 247

* MarketAxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley réduit le PT de surpondération à égalité de pondération

* Matador Resources Co MTDR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 61 $ à 56 $

* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève le cours cible de 245 à 275 dollars

* Milestone Scientific Inc MLSS.A : Benchmark réduit le prix cible à 1 $ de 1,25

* Modine Manufacturing Co MOD.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 173 $

* MongoDB Inc MDB.O : Citigroup relève le cours cible de 425 à 440 dollars

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 97 $ à 110 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* NB Bancorp Inc NBBK.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 23$ contre 22

* Nvidia Corp NVDA.O : Benchmark relève le cours cible de 220 à 250 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève le prix cible à 275 $, contre 225 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup relève le prix cible à 270 $ contre 220 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 180 à 215 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le prix cible à 250 $, contre 240 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan relève le prix cible à 250 $, contre 215 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 320 dollars contre 300 dollars auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Mizuho relève le prix cible à 245 $ contre 235 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 240 à 245 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève le prix cible à 250 $, contre 230 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Truist Securities relève le prix cible à 255 $, contre 228 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Wedbush relève le prix cible à 230 $, contre 210 $ auparavant

* Occidental Petroleum Corp. OXY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 52 $ à 51 $

* OPKO Health Inc OPK.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 235 à 240 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 210 $ contre 207 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 225 à 230 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : UBS ramène l'objectif de cours de 230 à 220 dollars

* Parsons Corp PSN.N : William Blair relève la note à surperformance

* Peloton PTON.O : Citigroup réduit le cours cible à 8,25 $ contre 9,5 $

* Permian Resources Corp PR.N : Morgan Stanley relève le PT à 19$ contre 18

* ProPetro Holding Corp PUMP.N : Zephirin Group relève l'objectif de cours à 10 $ contre 6 $ auparavant

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 93$ contre 81

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho réduit le prix cible à 100$ de 110

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research réduit le cours à neutre de "acheter

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Raymond James augmente le prix cible de 723 $ à 800 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Wells Fargo relève le PT de 615 $ à 700 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $ contre 82 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 600

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler initie une couverture avec un PT de 60

* SanDisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 270 à 300 dollars

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Jefferies ramène l'objectif de prix d'acheter à conserver; augmente le PT de 10 $ à 12 $

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Northland Capital abaisse la note de performance du marché

* ServiceTitan Inc TTAN.O : BMO réduit le prix cible de 129 $ à 115 $

* Sound Point Meridian Capital Inc SPMC.N : B. Riley réduit le prix cible de 23 à 16 dollars

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein augmente le prix cible à 34$ de 31

* Spire Inc SR.N : Mizuho relève le cours cible à 96 $ contre 93 $

* Target Corp TGT.N : Bernstein réduit le prix cible à 80 $ contre 87 $

* Target Corp TGT.N : BMO réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $

* Target Corp TGT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 80 $ contre 93 $

* Target Corp TGT.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 89 $ contre 100 $

* Target Corp TGT.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 94 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 94 $

* Target Corp TGT.N : RBC réduit le prix cible à 99 $ contre 107 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM réduit le prix cible à 88 $ contre 90 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 90 $ de 105

* target Corp TGT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 83 $ à 90 $

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 100 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Mizuho initie une couverture avec un prix cible de 100

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 246 $ à 247 $

* The TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 140 à 145 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : Bernstein relève le prix cible de 152 à 155 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 168 $ contre 150 $ auparavant

* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 168 $ contre 160 $ auparavant

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 162 $ à 167 $

* TJX Companies Inc TJX.N : UBS relève le cours cible de 172 à 181 dollars

* UnitedHealth UNH.N : HSBC relève le cours cible de 260 à 280 dollars

* Valvoline Inc VVV.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 35 $ auparavant

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 30 $, contre 38 $ auparavant

* Valvoline Inc VVV.N : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 44 $

* Valvoline Inc VVV.N : Stifel réduit le prix cible à 35 $ de 42

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 38$ de 42

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Citigroup augmente l'objectif de cours à 74$ contre 69

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Mizuho augmente le prix cible à 59$ de 54

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 62 $ contre 56 $ auparavant

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 197 $ contre 170 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 188 $ contre 202 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 200 $, contre 215 $ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group ramène l'objectif de cours à 220$ contre 225

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : UBS ramène l'objectif de cours à 175 $, contre 184 $ auparavant

* Wix.com Ltd WIX.O : Oppenheimer réduit le cours cible à 160 $, contre 220 $ auparavant