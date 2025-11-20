 Aller au contenu principal
CAC 40
8 035,06
+1,02%
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agios Pharmaceuticals, Dycom, Lowe's
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Agios Pharmaceuticals, Dycom Industries et Lowe's.

FAITS MARQUANTS

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit son

opinion de "surperformance" à "performance sectorielle

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours de 275 à 370 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le

prix cible de 266 $ à 250 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein augmente le prix cible à

275 $ contre 225 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible

à 85 $ contre 94 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit son

objectif de cours de 410 à 390 dollars

* Adobe Inc. ADBE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à

420 $ de 470

* Aecom ACM.N : RBC réduit le prix cible à 139 $ de 142 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une

couverture avec une note de surpondération

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une

couverture avec un prix cible de 391

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : BofA Global Research

réduit l'objectif de prix à 32 $ contre 54 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink

Partners réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 40 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners

relève le prix cible de "market perform" à "outperform"

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit le prix

cible de 57 $ à 28 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit la

performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Apa Corp APA.O : Morgan Stanley augmente

le prix cible de 22,00 $ à 23,00 $

* Apollo APO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de

151,00 $ à 180,00 $

* Apollo APO.N : Morgan Stanley relève le cours à

surpondérer de égal à égal

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Mizuho

relève l'objectif de cours à 40$ contre 29

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours à

254 $ contre 248 $

* Avita Medical Inc RCEL.O : BTIG relève

l'objectif de cours de vente à neutre

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho initie la

couverture avec une note neutre; PT 105

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen

passe d'achat à attente; PT de 37 $ à 31 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : JP Morgan réduit le prix cible de

47 $ à 15 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Argus Research

augmente le prix cible de 65 $ à 68 $

* Block Inc XYZ.N : Mizuho relève le cours

cible à 100 $, contre 88 $ auparavant

* Chord Energy Corp CHRD.O : Morgan Stanley

réduit le prix cible de 128,00 $ à 123,00 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Morgan

Stanley réduit le prix cible de 39,00 $ à 36,00 $

* Conocophillips COP.N : Morgan Stanley

réduit l'objectif de cours à 117,00 $ contre 122,00 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research

réduit le PO à 160$ de 170

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC augmente le prix

cible de 6 $ à 13 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC relève la cote à "

surperformance " à partir de " performance sectorielle "

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Morgan

Stanley réduit le PT à 183,00 $ de 184,00 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan augmente

l'objectif de cours à 370 $ contre 275 $

* Dycom Industries Inc DY.N : Raymond James

augmente le prix cible de 300 $ à 375 $

* Dycom Industries, Inc. DY.N : Wells Fargo relève le

prix cible de 315 à 360 dollars

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho réduit le prix cible à 96$

de 108

* EOG Resources Inc EOG.N : Morgan Stanley

augmente le prix cible de 136,00 $ à 138,00 $

* Eversource Energy ES.N : Mizuho passe de

"surperform" à "neutre"; abaisse le prix cible de 81 à 68

dollars

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo réduit le prix

cible de 79 $ à 63 $

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo réduit la

pondération de surpondération à égale pondération

* Fedex FDX.N : Stifel relève l'objectif de cours de 296

à 297 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O :

Raymond James relève l'objectif de cours de

"surperformance" à "achat fort"

First Citizens Bancshares FCNCA.O : Raymond

James relève le PT de 2 100 $ à 2 200 $

* Globant SA GLOB.N : Jefferies ramène le cours de

l'action de "buy" à "hold"; le cours cible est ramené de

80 $ à 61 $

* Griffon Corp GFF.N : Deutsche Bank réduit

le prix cible de 115 à 114 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : zephirin

Group relève l'objectif de cours à 30 $ contre 25 $

auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Argus Research réduit

l'objectif de cours à 525 $ contre 650 $ auparavant

* Ionq Inc IONQ.N : JP Morgan initie une couverture avec

une note neutre; prix cible 47 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : Raymond James

relève la note de "market perform" à "strong buy

* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank

réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 19 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC réduit le prix cible à

16$ de 22

* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel réduit le prix

cible à 18$ de 20

* Jack In the Box Inc JACK.O : Truist

Securities réduit le prix cible à 16$ de 19

* Kinross Gold Corp KGC.N : CIBC augmente le prix cible

de 36 $ à 37 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Deutsche Bank

réduit le cours cible à 160 $ contre 173 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein augmente le prix

cible à 284 $ de 282 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le

prix cible de 266 $ à 250 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies réduit le prix

cible de $299 à $280

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho réduit

le prix cible à 272$ de 285

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC réduit le prix cible à

252$ de 260

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group

réduit le prix cible de 305 $ à 285 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist

Securities réduit le prix cible de 267 $ à 256 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Oppenheimer

augmente le prix cible de 600 $ à 650 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan

Stanley réduit le PT à 209,00$ de 247,00

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan

Stanley réduit la pondération de surpondération à égale

pondération

* Matador Resources Co. MTDR.N : Morgan

Stanley réduit le prix cible de 61,00 $ à 56,00 $

* Milestone Scientific Inc MLSS.A :

Benchmark réduit le prix cible à 1$ de 1,25

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup augmente le prix cible de

425 $ à 440 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley

augmente le prix cible de 97,00 $ à 110,00 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley relève

le cours à surpondérer de égal à égal

* Nb Bancorp Inc NBBK.O : Piper Sandler relève l'objectif

de cours à 23$ contre 22

* Nvidia Corp NVDA.O : Benchmark relève le

cours cible de 220 à 250 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève le prix cible à

275 $, contre 225 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup relève le prix cible à

270 $ contre 220 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève le prix cible

de 180 à 215 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le prix cible à

250 $, contre 240 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan relève le prix cible à

250 $, contre 215 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research relève l'objectif

de cours à 320 dollars contre 300 dollars auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Mizuho relève le prix

cible à 245 $ contre 235 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Rosenblatt Securities

relève le prix cible de 240 à 245 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève le prix cible à

250 $, contre 230 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Truist Securities

relève le prix cible à 255 $, contre 228 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Wedbush relève le

prix cible à 230 $, contre 210 $ auparavant

* Occidental Petroleum Corp. OXY.N : Morgan Stanley

réduit le prix cible de 52,00 $ à 51,00 $

* OPKO Health Inc OPK.O : JP Morgan initie une couverture

avec une note neutre

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank

augmente le prix cible à 240 $ de 235 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein relève

l'objectif de cours à 210 $ contre 207 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 225 à 230 dollars

* Parsons Corp PSN.N : William Blair relève la note à

surperformance

* Peloton PTON.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à

8,25 $ contre 9,5 $

* Permian Resources Corp PR.N : Morgan

Stanley relève le PT à 19,00$ contre 18,00

* Propetro Holding Corp PUMP.N : zephirin

Group augmente l'objectif de cours à 10 $ contre 6 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève

l'objectif de cours à 93$ contre 81

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho réduit le prix cible

à 100$ de 110

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research

réduit le cours à neutre de "acheter

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

Raymond James augmente le prix cible de 723 $ à 800 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Wells Fargo

relève le PT de 615 $ à 700 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève

l'objectif de cours à 92 $ contre 82 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie la

couverture avec une note de surpondération

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie une

couverture avec un prix cible de 600

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler

initie une couverture avec une note neutre

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler

initie une couverture avec un PT de 60

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève

l'objectif de prix de 270 $ à 300 $

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Jefferies

ramène l'objectif de prix d'acheter à conserver; augmente

le PT de 10 $ à 12 $

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Northland Capital abaisse

la note de performance du marché

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO réduit le

prix cible de 129 $ à 115 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève le cours

cible de 31 à 34 dollars

* Spire Inc SR.N : Mizuho relève le cours cible de 93 $ à

96 $

* target Corp TGT.N : Bernstein ramène le cours cible à

80 $ contre 87 $

* target Corp TGT.N : BMO réduit le prix

cible de 95 $ à 90 $

* objectif Corp TGT.N : BofA Global Research

réduit l'objectif de prix à 80 $ contre 93 $

* cible Corp TGT.N : Citigroup réduit l'objectif de prix

à 80 $ contre 93 $: Citigroup réduit l'objectif de cours à

89 $ contre 100 $

* target Corp TGT.N : Mizuho réduit

l'objectif de cours à 88 $ contre 94 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible

à 85 $ contre 94 $

* Target Corp TGT.N : RBC réduit le prix cible à 99 $

contre 107 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM réduit le prix cible à 88

$ contre 90 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 90

$ de 105

* target Corp TGT.N : Truist Securities

augmente le prix cible de 83 $ à 90 $

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Mizuho

initie une couverture avec une note de surperformance; PT

100 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Mizuho initie une

couverture avec un prix cible de 100

* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo

augmente le prix cible de 246 $ à 247 $

* the TJX Companies, Inc. TJX.N : Wells Fargo relève le

prix cible de 140 à 145 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : Bernstein relève le prix

cible de 152 à 155 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : BofA Global Research relève

l'objectif de cours à 168 $ contre 150 $ auparavant

* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève l'objectif

de cours à 168 $ contre 160 $ auparavant

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix

cible de 162 $ à 167 $

* UnitedHealth UNH.N : HSBC relève le cours cible de 260

à 280 dollars

* Valvoline Inc VVV.N : Citigroup réduit l'objectif de

cours à 34 $ contre 35 $

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan réduit le prix cible à

30 $, contre 38 $ auparavant

* Valvoline Inc VVV.N : RBC réduit le prix cible de 48 $

à 44 $

* Valvoline Inc VVV.N : Stifel réduit le

prix cible à 35$ de 42

* Valvoline, Inc. VVV.N : Wells Fargo réduit le prix

cible à 38$ de 42

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Citigroup augmente le prix

cible de 69$ à 74$

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Mizuho

augmente le prix cible à 59$ de 54

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Wells Fargo relève le prix

cible de 56 à 62 dollars

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research

relève l'objectif de cours à 197 $ contre 170 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup réduit l'objectif

de cours à 188 $ contre 202 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan réduit le prix

cible à 200 $, contre 215 $ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group

ramène l'objectif de cours à 220$ contre 225

