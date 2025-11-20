information fournie par Reuters • 20/11/2025 à 09:27

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agios Pharmaceuticals, Dycom Industries, Lowe's Companies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Agios Pharmaceuticals, Dycom Industries et Lowe's Companies.

FAITS MARQUANTS

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit la performance du secteur

de "surperformance" à "performance"

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 275

à 370 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 266

$ à 250 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein augmente le prix cible à 275 $ contre

225 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 94

$

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : RBC réduit le prix cible de 142 $ à 139 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de

surpondération

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif

de prix de 391

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit la note de surperformance à

performance sectorielle

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit le prix cible de 57 $ à 28 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève le cours cible à 254 $ contre 248 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 15 $ contre 47 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan augmente le prix cible à 370 $ contre 275

$

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho ramène le cours cible à 96 $ contre 108 $

* Globant SA GLOB.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à

"conserver"; le cours cible est ramené de 80 $ à 61 $

* Ionq Inc IONQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; prix

cible 47 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel réduit le prix cible de 20 $ à 18 $

* Kinross Gold Corp KGC.N : CIBC augmente le prix cible de 36 $ à 37 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 266 $ à 250 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies réduit le prix cible de $299 à $280

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC réduit le prix cible à 252 $ contre 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 305 $

à 285 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Oppenheimer relève le cours cible de 600 à

650 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève le prix cible de 225 à 275 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 180 à 215 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le prix cible à 250 $, contre 240 $

auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan relève le prix cible à 250 $, contre 215 $

auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 320 dollars

contre 300 dollars auparavant

* OPKO Health Inc OPK.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève le cours cible de 225 à 230

dollars

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 93$

contre 81

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho réduit le prix cible à 100 $ de 110

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research réduit le cours à neutre de

"acheter

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $

contre 82 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note

de surpondération

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix

cible de 600

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Northland Capital abaisse sa note à "market

perform

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 94 $ à 85 $

* Target Corp TGT.N : RBC réduit le prix cible à 99 $ contre 107 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM réduit le prix cible à 88 $ contre 90 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 90 $ de 105

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 162 $ à 167 $

* UnitedHealth UNH.N : HSBC relève le cours cible de 260 à 280 dollars

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 38 $

* Valvoline Inc VVV.N : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 44 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 200 $, contre 215

$ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group ramène l'objectif de cours à

220$ contre 225