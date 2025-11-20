 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 010,97
+0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agios Pharmaceuticals, Dycom Industries, Lowe's Companies
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 09:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Agios Pharmaceuticals, Dycom Industries et Lowe's Companies.

FAITS MARQUANTS

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit la performance du secteur

de "surperformance" à "performance"

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 275

à 370 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 266

$ à 250 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein augmente le prix cible à 275 $ contre

225 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ contre 94

$

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : RBC réduit le prix cible de 142 $ à 139 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de

surpondération

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif

de prix de 391

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit la note de surperformance à

performance sectorielle

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : RBC réduit le prix cible de 57 $ à 28 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève le cours cible à 254 $ contre 248 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 15 $ contre 47 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan augmente le prix cible à 370 $ contre 275

$

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho ramène le cours cible à 96 $ contre 108 $

* Globant SA GLOB.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à

"conserver"; le cours cible est ramené de 80 $ à 61 $

* Ionq Inc IONQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; prix

cible 47 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel réduit le prix cible de 20 $ à 18 $

* Kinross Gold Corp KGC.N : CIBC augmente le prix cible de 36 $ à 37 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 266 $ à 250 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies réduit le prix cible de $299 à $280

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC réduit le prix cible à 252 $ contre 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 305 $

à 285 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Oppenheimer relève le cours cible de 600 à

650 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève le prix cible de 225 à 275 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 180 à 215 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le prix cible à 250 $, contre 240 $

auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan relève le prix cible à 250 $, contre 215 $

auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 320 dollars

contre 300 dollars auparavant

* OPKO Health Inc OPK.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève le cours cible de 225 à 230

dollars

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 93$

contre 81

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho réduit le prix cible à 100 $ de 110

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research réduit le cours à neutre de

"acheter

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $

contre 82 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note

de surpondération

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix

cible de 600

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Northland Capital abaisse sa note à "market

perform

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 94 $ à 85 $

* Target Corp TGT.N : RBC réduit le prix cible à 99 $ contre 107 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM réduit le prix cible à 88 $ contre 90 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 90 $ de 105

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 162 $ à 167 $

* UnitedHealth UNH.N : HSBC relève le cours cible de 260 à 280 dollars

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 38 $

* Valvoline Inc VVV.N : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 44 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 200 $, contre 215

$ auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group ramène l'objectif de cours à

220$ contre 225

Valeurs associées

AECOM
113,025 USD NYSE -11,14%
AEROVIRONMENT
280,4300 USD NASDAQ -0,19%
AGIOS PHARM
22,3400 USD NASDAQ -50,89%
ASSURANT
224,630 USD NYSE -0,59%
BRL
9,455 USD NYSE +0,48%
DYCOM INDUSTRIES
325,680 USD NYSE +9,94%
ENTEGRIS
73,7650 USD NASDAQ +1,38%
IONQ
47,880 USD NYSE -2,44%
JACK IN THE BOX
14,3800 USD NASDAQ +0,91%
KINROSS GOLD
25,540 USD NYSE +0,67%
LOWE'S COM
228,410 USD NYSE +3,92%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
555,6000 USD NASDAQ -0,61%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
OPKO HEALTH
1,3100 USD NASDAQ +2,34%
PALO ALTO NETWORKS
199,9000 USD NASDAQ -0,55%
PROTAGONIST THER
85,1300 USD NASDAQ +0,88%
RANGE RESOURCES
39,320 USD NYSE +0,79%
REVOLUTION MEDIC
70,5300 USD NASDAQ -0,07%
ROPER TECHNOLOGI
444,7800 USD NASDAQ +0,08%
SEMRUSH HLDG RG-A
11,760 USD NYSE +73,84%
TARGET
86,070 USD NYSE -2,78%
TJX COMPANIES
145,810 USD NYSE +0,10%
UNITEDHEALTH GRO
309,080 USD NYSE -1,45%
VALVOLINE
30,660 USD NYSE -2,48%
WILLIAMS-SONOMA
174,640 USD NYSE -3,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/11/2025 à 09:27:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank