Touax: un financement vert obtenu après de la BEI information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 10:29









(CercleFinance.com) - Touax annonce avoir mis en place pour son activité wagons de fret, un 'green loan', c'est-à-dire un financement de type vert, entièrement consacré à l'action climatique, de 50 millions d'euros auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI).



Touax Rail a obtenu ce financement le 30 avril dernier, sur une durée de 14 ans, ce qui lui 'confère une grande stabilité pour mener à bien son plan d'investissement sur le long terme' pour les transports de fret décarbonés.



'L'opération bénéficie de la garantie du programme européen InvestEU, dont l'un des volets vise à financer la mise en place d'infrastructures durables et plus écologiques', précise le groupe de location de matériel de transport.





Valeurs associées TOUAX 4,4000 EUR Euronext Paris 0,00%