TOUAX : Touax Conteneurs s’engage dans la finance durable

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 28 février 2023 – 17h45

Touax Conteneurs s’engage dans la finance durable

TOUAX annonce, pour son activité Conteneurs, la transformation de tous les compartiments du contrat de financement de juillet 2022 en Sustainability-Linked Loan . Le groupe TOUAX est entré dans une démarche de notation extra-financière ESG réalisée par la société EcoVadis. L’évaluation effectuée a abouti à une notation de 63 sur 100 et à une médaille d’argent pour TOUAX pour sa performance ESG, plaçant ainsi le groupe parmi les 15% les mieux notés par EcoVadis et parmi les 8,5% premiers de son Industrie.

Avec cette opération, la majorité des financements du groupe (65%) est désormais orientée pour un meilleur respect de l’environnement, des règles sociales et de bonne gouvernance.

Par ailleurs, la ligne revolving du contrat a été augmentée de 15 millions de dollars pour le financement de futurs investissements permettant à TOUAX de poursuivre son développement, en particulier l’achat de matériels en propre pour leur mise en location.

« Nous sommes fiers de poursuivre ainsi notre démarche ESG au sein du groupe , après avoir réalisé un premier bilan carbone en 2022 et contracté des financements à impacts environnementaux dans la division W agon s de fret et pour la société-mère : Green Loan en 2020, S ustainability-linked b ond au format EuroPP en 2022 . » précisent Raphaël et Fabrice Walewski, gérants du groupe TOUAX.

L’opération a été conseillée par ING, sustainability advisor . Les conseils juridiques sont Stephenson Harwood pour TOUAX, et Watson Farley Williams, pour les banques.

PR OCHAINS RENDEZ-VOUS

22 mars 2023 : Communiqué de Presse sur les résultats annuels (français / anglais)

22 mars 2023 : Présentation des résultats annuels aux analystes financiers, à Paris (en français)

23 mars 2023 : Call investisseurs (en anglais)

15 mai 2023 : Revenus des activités du 1 er trimestre 2023

trimestre 2023 14 juin 2023 : Assemblée Générale des actionnaires





Le groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,3 milliard d’euros sous gestion TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

