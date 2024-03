TOUAX : RÉSULTATS 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 21 mars 2024 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

RÉSULTATS 2023

Résilience et profitabilité du modèle d’affaires dans un contexte de hausse des taux et de normalisation des trafics conteneurisés

Volume d’affaires de 157,1 m€, en léger retrait (-4,3 m€) résultant de la normalisation du marché des conteneurs

Effet limité sur l’EBITDA (55,3 m€, -2,6 m€) grâce à la progression des autres activités (wagons de fret, barges fluviales et constructions modulaires)

Résultat Net part du Groupe : 3,6 m€

« Les résultats annuels de l’exercice 2023 confirment la résilience du modèle d’affaires du groupe malgré la normalisation du marché des conteneurs après deux années exceptionnelles en 2021 et 2022.

La quasi-stabilité de notre EBITDA démontre la qualité de notre réseau à l’international et de nos activités diversifiées qui nous permettent de bénéficier d’opportunités de croissance tout en amortissant l’impact des cycles économiques.

Par son positionnement sur un marché en fort développement au cœur des infrastructures de transports durables, une structure financière solide, et des partenaires et investisseurs engagés sur le long terme, le groupe est très bien positionné pour continuer sa croissance » indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.

L’EBITDA s’élève à 55,3 millions d’euros, en diminution de 2,6 millions d’euros, impacté par des volumes d’activité en légère contraction (baisse des produits retraités des activités de -4,3 millions d’euros). Le résultat net part du groupe s’élève à 3,6 millions d’euros contre 7,5 millions d’euros en 2022, marqué par la baisse de la contribution de l’activité conteneur et l’augmentation des frais financiers (-5,6 millions d’euros) liée à la hausse des taux d’intérêt.

Au cours de l’exercice 2023, TOUAX SCA a réalisé deux opérations de financement (obligataire et bancaire) pour un total de 45 millions d’euros, permettant d’allonger la maturité de sa dette à horizon 2027.

La valeur nette comptable par action s’élève à 10,97 euros. La valeur de l’actif net réévalué 1 par action (« ANR »), basée sur la valeur de marché des actifs, atteint quant à elle 20,59 euros au 31 décembre 2023.

Les gérants proposeront à l’Assemblée Générale des actionnaires un dividende de 12 centimes par action (correspondant à environ 25% du résultat net de l’année), en progression de 20% par rapport à l’an passé.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2023 ont été arrêtés par le Conseil de Gérance le 20 mars 2024 et présentés au Conseil de Surveillance le 21 mars 2024. Les procédures d’audit sont en cours.

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES COMPTES

Chiffres clés 2023



2022



(en millions d'euros) Produits retraités* des activités 157,1 161,5 Dont Wagons de Fret 58,3 56,1 Dont Barges Fluviales 15,0 17,5 Dont Conteneurs 66,9 81,4 Dont Divers et éliminations 16,9 6,4 EBITDA 55,3 57,9 Résultat opérationnel 28,3 31,1 Résultat financier -21,0 -15,4 Résultat courant avant impôt (RCAI) 7,3 15,7 Impôt sur les sociétés -1,5 -6,3 Résultat net part du Groupe 3,6 7,5 Résultat net par action (€) 0,52 1,07 Total actifs non courants 406,3 394,6 Total bilan 563,4 571,7 Capitaux propres de l'ensemble 147,6 153,7 Endettement financier net (a) 285,7 273,0 Flux opérationnels de trésorerie (b) 21,1 -1,5 Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) (c) 59,1 % 59,5 % (a) Incluant 231,8 millions d’euros de dettes sans recours au 31 déc. 2023. L’endettement financier net prend en compte la valeur des instruments dérivés actifs et passifs. (b) Les flux opérationnels intègrent 29,6 millions d’euros d’acquisitions nettes de matériels (60 millions d’euros au 31 déc. 2022) (c) LTV : Endettement financier brut / total actifs hors goodwill et immobilisations incorporelles

(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué .

UNE ACTIVITÉ EN LÉGER RETRAIT DANS UN CONTEXTE DE NORMALISATION DU MARCHÉ DES CONTENEURS

Les produits retraités des activités s’élèvent à 157,1 millions d’euros (159,6 millions d’euros à périmètre et devises constants), en baisse de -2,7 % par rapport à 2022 (-1,2 % à devise et périmètre constants).

L’activité en propriété est en léger repli, affichant 147,9 millions d’euros à fin décembre 2023, en recul de -2,6 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires locatif continue sa progression sur l’année (+3,9 millions d’euros, soit +5,8 %), confirmant sa contribution récurrente aux revenus du groupe. Les taux moyens d’utilisation 2023 des Wagons de Fret (88,7 %), des Barges Fluviales (100 %) et des Conteneurs (95,1 %) affichent un niveau élevé. Les prestations annexes se rétractent de -4,9 millions d’euros, marquées par une normalisation des prix de prise en charge des conteneurs ( pick-up charges ) liée à l’activité de ventes de conteneurs et par la baisse de l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin (dont l’effet est plus marginal sur la rentabilité).

Les produits de ventes de matériels sont également en recul de -1,6 million d’euros (-2,7 %), avec une baisse importante des ventes de conteneurs détenus en propre (-11 millions d’euros) compensée en partie par l’activité de ventes de Constructions Modulaires.

L’activité de gestion s’élève à 9,2 millions d’euros et enregistre un repli de -1,7 million d’euros, s’expliquant principalement par la diminution des volumes de syndication, partiellement compensée par les commissions sur les cessions de matériels détenus par les investisseurs.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION



Les revenus retraités de la division Wagons de Fret s’élèvent à 58,3 millions d’euros en 2023, en hausse de +2,0 millions d’euros (+3,8 %).

Les revenus de l’activité locative progressent de +6 % (+3,1 millions d’euros) à 55,3 millions d'euros, soutenus par un taux d’utilisation moyen en progression à 88,7 % en 2023 (87,6 % en 2022) et par la génération de chiffre d’affaires additionnel lié aux nouveaux actifs acquis. Les ventes de matériels détenus en propre diminuent quant à elles de -1,1 million d’euros.

En 2023, les revenus retraités de la division Barges Fluviales sont en baisse de -2,4 millions d’euros, à 15 millions d’euros, du fait de l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin (-2,9 millions d’euros) qui avait atteint un niveau élevé en 2022. Le chiffre d’affaires locatif, en hausse de +6 % (+0,4 million d’euros), bénéficie des investissements réalisés en Europe en 2022 et de la pleine facturation en 2023 des locations de barges en Amérique du Sud.

Les revenus retraités de la division Conteneurs s’élèvent à 66,9 millions d’euros à fin décembre 2023, en baisse de -14,5 millions d’euros (-17,8 %), conséquence de la normalisation du secteur après deux années 2021 et 2022 exceptionnelles. Cette évolution est surtout liée à la contraction des revenus tirés de la vente de conteneurs neufs (-11,0 millions d’euros pour les ventes d’actifs et -2,8 millions d’euros pour les prestations annexes), avec un dégonflement des prix sur l’année 2023. Le chiffre d’affaires locatif profite des investissements récurrents et augmente de +1,2 million d’euros.

L’activité en gestion est en repli de -1,9 million d’euros, avec la diminution des commissions de syndication (-1,4 million d’euros) et de gestion (-0,9 million d’euros, en raison de la baisse de la flotte). Les commissions sur ventes de matériels d’occasion détenus par les investisseurs reprennent et progressent de +0,4 million d’euros.

Enfin, les revenus de l’activité Constructions Modulaires présentée dans la ligne « divers » augmentent de manière significative en 2023 pour s’élever à 16,9 millions d’euros (+10,5 millions d’euros) avec la reprise des commandes livrées après la sortie de Covid.

UNE PROFITABILITÉ IMPACTÉE PAR LA HAUSSE DES TAUX D’INTÉRÊT

L’EBITDA atteint 55,3 millions d’euros, en baisse de -2,6 millions d’euros (-4,5 %).

L’EBITDA de la division Wagons de Fret est en hausse à 31,4 millions d’euros (+3 %) contre 30,6 millions d’euros en 2022, dans un contexte de hausse du chiffre d’affaires locatif. Les dépenses opérationnelles sont néanmoins plus élevées du fait des frais de maintenance et réparation en augmentation de +0,9 million d’euros.

La division Barges Fluviales enregistre un EBITDA de 5,3 millions d’euros sur l’année, en légère augmentation de +0,3 million d’euros (+6%).

L’EBITDA de la division Conteneurs diminue significativement de -7,6 millions d’euros à 15,2 millions d’euros (-33 %), avec la contraction des ventes de conteneurs.

Cette dernière évolution défavorable est partiellement compensée par la reprise des ventes de Constructions Modulaires .

Les dotations aux amortissements et provisions du Groupe augmentent de +2,6 millions d’euros avec les nouveaux investissements de 2022 et de 2023.

Le Résultat Opérationnel s’établit à 28,3 millions d’euros, en baisse de -2,8 millions d’euros par rapport à 2022, après prise en compte d’un produit net non récurrent de 2,4 millions d’euros (produit comptable de 3,5 millions d’euros lié au rachat des parts du minoritaire de la division Constructions Modulaires ; charge de 1,0 million de dollars suite à une condamnation aux États-Unis pour un ancien litige sur l’ex-filiale de Constructions Modulaires).

Le Résultat Financier est de -21 millions d’euros contre -15,4 millions d’euros en 2022. L’augmentation de la charge financière nette s’explique à plus de 85 % par la hausse des taux d’intérêt, partiellement compensée par les couvertures de taux en place. La hausse de l’endettement étant faible sur l’exercice, l’effet volume sur la hausse de la charge financière est limité.

L’impôt sur les sociétés s’établit à -1,5 millions d’euros, en amélioration de +4,8 millions d’euros par rapport à 2022 où une provision exceptionnelle d’impôt de 3,8 millions d’euros (sans impact cash) avait été enregistrée dans la division Conteneurs.

Le Résultat Net part du Groupe s’élève à 3,6 millions d’euros, en baisse de -3,9 millions d’euros comparé à 2022, avec pour principale explication la hausse des taux d’intérêt, alors que la diversification du modèle d’affaires permet d’amortir les cycles des différentes activités.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE

La solidité du bilan de TOUAX est matérialisée par le ratio de « Loan to Value » de 59,1 % à fin décembre 2023, contre 59,5 % au 31 décembre 2022. L’équilibre de la structure financière est renforcé par les refinancements de dettes opérés par la maison-mère TOUAX SCA en 2023 (émission complémentaire Euro-PP de 5,4 millions et mise en place d’un syndicat bancaire pour 40 millions d’euros), sécurisant le profil de dette jusqu’à mi-2027.

Les capitaux propres de l’ensemble diminuent à 147,6 millions d’euros, contre 153,7 millions d’euros en 2022.

Au niveau du Groupe, l’affectation du profit annuel de 3,6 millions d’euros est compensée par les distributions de -1,5 million d’euros réalisées durant l’exercice (dividende versé et paiement aux commandités). On observe également une variation négative des réserves marquée par des écarts de conversion et de baisse de valeur des couvertures à hauteur de -5,2 millions d’euros, ainsi qu’une diminution de -1,7 million d’euros des intérêts minoritaires sur l’activité Wagons de fret.

La trésorerie consolidée reste confortable à 39,0 millions d’euros au 31 décembre 2023.

PERSPECTIVES FAVORABLES DES ACTIVITÉS AU CŒUR DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DURABLE

TOUAX reste prudent à court-terme face aux défis économiques actuels : croissances inégales selon les zones géographiques, et risques géopolitiques importants.

Malgré ces turbulences, le volume des échanges internationaux devrait se maintenir à un niveau satisfaisant 2 en 2024. Nos taux d’utilisation de fin 2023 (88 % en wagons de fret, 100 % en barges fluviales et 97 % en conteneurs) démontrent une bonne résistance des économies et des marchés sur lesquels TOUAX est présent.

La flexibilité qu’apporte la location dans des moments d’incertitude devrait être aussi recherchée par nos clients et présenter des opportunités d’investissement.

Le besoin de renouvellement ou de modernisation des flottes reste important, notamment dans le cadre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par nos clients. En offrant son expertise dans les secteurs du transport intermodal, ferroviaire et fluvial, TOUAX bénéficie d’une position unique au cœur des infrastructures de transports durables et accroît ses engagements en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale, pour une économie décarbonée.

Le renforcement de la démarche RSE de TOUAX est validée par la progression de ses notations extra-financières. TOUAX a en effet obtenu une évaluation EcoVadis 3 de 72/100 (médaille d’or), plaçant la société parmi le top 5% des entreprises les mieux notées.

Concernant son activité de gestion pour le compte d’investisseurs tiers, le groupe aborde 2024 avec 134 millions d’euros de capitaux disponibles levés auprès de fonds d’infrastructures et qui contribueront à la croissance.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

22 mars 2024 : Présentation des résultats annuels 2023 (visioconférence en anglais)

15 mai 2024 : Produits des activités du 1 er trimestre 2024

trimestre 2024 12 juin 2024 : Assemblée Générale des actionnaires





Le groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

ANNEXES

1 - Analyse des produits retraités des activités

Produits retraités des activités T1 2023



T2 2023



T3 2023



T4 2023



TOTAL 2023



T1 2022



T2 2022



T3 2022



T4 2022



TOTAL 2022



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 17 139 17 510 17 412 18 985 71 046 15 509 16 909 17 178 17 530 67 126 Prestations annexes 5 030 4 271 5 299 5 124 19 724 5 732 4 884 7 390 6 607 24 613 Total activité locative 22 169 21 781 22 711 24 109 90 770 21 241 21 793 24 568 24 137 91 739 Ventes de matériels détenus en propre 13 053 16 895 13 024 14 206 57 178 14 862 14 249 15 392 14 282 58 785 Total activité vente de matériels 13 053 16 895 13 024 14 206 57 178 14 862 14 249 15 392 14 282 58 785 Total Activité en propriété 35 222 38 676 35 735 38 315 147 948 36 103 36 042 39 960 38 419 150 524 Commissions de syndication 0 544 -2 667 1 209 0 2 522 65 150 2 737 Commissions de gestion 1021 1 018 1 024 1 018 4 081 978 986 1 083 1 655 4 702 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 861 1 710 674 643 3 888 336 1 349 801 999 3 485 Total Activité de gestion 1 882 3 272 1 696 2 328 9 178 1 314 4 857 1 949 2 804 10 924 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 1 1 -1 0 1 0 0 6 2 8 Total Autres 1 1 -1 0 1 0 0 6 2 8 Total Produits retraités des activités 37 105 41 949 37 430 40 643 157 127 37 417 40 899 41 915 41 225 161 456

2 - Tableau de passage de la présentation comptable à la présentation retraitée

Produits des activités 2023 comptable



Retraitement



2023 retraité



2022 comptable



Retraitement



2022 retraité



(en milliers d’euros) Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 71 046 71 046 67 126 67 126 Prestations annexes 23 867 -4 143 19 724 32 729 -8 116 24 613 Total activité locative 94 913 -4 143 90 770 99 855 -8 116 91 739 Ventes de matériels détenus en propre 57 178 57 178 58 785 58 785 Total activité vente de matériels 57 178 0 57 178 58 785 0 58 785 Total activité en propriété 152 091 -4 143 147 948 158 640 -8 116 150 524 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 36 669 -36 669 0 44 399 -44 399 0 Commissions de syndication 1 209 1 209 2 737 2 737 Commissions de gestion 1 563 2 518 4 081 1 285 3 417 4 702 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 3 888 3 888 3 485 3 485 Total activité de gestion 43 329 -34 151 9 178 51 906 -40 982 10 924 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 1 1 8 8 Total Autres 1 0 1 8 0 8 Total Produits des activités 195 421 -38 294 157 127 210 554 -49 098 161 456

3 - Détail des produits retraités des activités par division

Produits retraités des activités T1 2023



T2 2023



T3 2023



T4 2023



TOTAL 2023



T1 2022



T2 2022



T3 2022



T4 2022



TOTAL 2022



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 11 124 11 615 11 856 12 443 47 038 10 544 11 142 11 292 11 768 44 746 Prestations annexes 1 938 1 937 2 082 2 308 8 265 1 858 1 177 1 820 2 564 7 419 Total activité locative 13 062 13 552 13 938 14 751 55 303 12 402 12 319 13 112 14 332 52 165 Ventes de matériels détenus en propre 76 132 133 86 427 110 238 369 833 1 550 Total activité vente de matériels 76 132 133 86 427 110 238 369 833 1 550 Total Activité en propriété 13 138 13 684 14 071 14 837 55 730 12 512 12 557 13 481 15 165 53 715 Commissions de syndication 0 0 0 295 295 0 446 1 0 447 Commissions de gestion 538 553 586 576 2 253 466 451 507 557 1 981 Total Activité de gestion 538 553 586 871 2 548 466 897 508 557 2 428 Total Wagons de Fret 13 676 14 237 14 657 15 708 58 278 12 978 13 454 13 989 15 722 56 143 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 878 1 886 1 880 1 894 7 538 1 619 1 789 1 869 1 821 7 098 Prestations annexes 2 072 1 629 2 090 1 567 7 358 1 807 2 385 3 788 2 319 10 299 Total activité locative 3 950 3 515 3 970 3 461 14 896 3 426 4 174 5 657 4 140 17 397 Ventes de matériels détenus en propre 0 5 0 47 52 0 0 0 16 16 Total activité vente de matériels 0 5 0 47 52 0 0 0 16 16 Total Activité en propriété 3 950 3 520 3 970 3 508 14 948 3 426 4 174 5 657 4 156 17 413 Commissions de gestion 11 14 20 31 76 14 5 11 11 41 Total Activité de gestion 11 14 20 31 76 14 5 11 11 41 Total Barges Fluviales 3 961 3 534 3 990 3 539 15 024 3 440 4 179 5 668 4 167 17 454 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 4 133 4 004 3 671 4 643 16 451 3 342 3 973 4 013 3 935 15 263 Prestations annexes 1 020 705 1 127 1 249 4 101 2 070 1 325 1 779 1 722 6 896 Total activité locative 5 153 4 709 4 798 5 892 20 552 5 412 5 298 5 792 5 657 22 159 Ventes de matériels détenus en propre 10 211 10 949 8 994 9 656 39 810 13 205 12 575 12 967 12 085 50 832 Total activité vente de matériels 10 211 10 949 8 994 9 656 39 810 13 205 12 575 12 967 12 085 50 832 Total Activité en propriété 15 364 15 658 13 792 15 548 60 362 18 617 17 873 18 759 17 742 72 991 Commissions de syndication 0 544 -2 372 914 0 2 076 64 150 2 290 Commissions de gestion 472 451 418 411 1 752 498 530 565 1 087 2 680 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 861 1 710 674 643 3 888 336 1 349 801 999 3 485 Total Activité de gestion 1 333 2 705 1 090 1 426 6 554 834 3 955 1 430 2 236 8 455 Total Conteneurs 16 697 18 363 14 882 16 974 66 916 19 451 21 828 20 189 19 978 81 446 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 4 5 5 5 19 4 5 4 6 19 Prestations annexes 0 0 0 0 0 -3 -3 3 2 -1 Total activité locative 4 5 5 5 19 1 2 7 8 18 Ventes de matériels détenus en propre 2 766 5 809 3 897 4 417 16 889 1 547 1 436 2 056 1 348 6 387 Total activité vente de matériels 2 766 5 809 3 897 4 417 16 889 1 547 1 436 2 056 1 348 6 387 Total Activité en propriété 2 770 5 814 3 902 4 422 16 908 1 548 1 438 2 063 1 356 6 405 Plus ou moins values de cession non liées aux activités récurrentes 1 1 -1 0 1 0 0 6 2 8 Total Autres 1 1 -1 0 1 0 0 6 2 8 Total Divers & éliminations 2 771 5 815 3 901 4 422 16 909 1 548 1 438 2 069 1 358 6 413 Total Produits retraités des activités 37 105 41 949 37 430 40 643 157 127 37 417 40 899 41 915 41 225 161 456

1 La valeur de marché est basée sur des expertises indépendantes utilisant à 50 % la valeur de remplacement et à 50 % la valeur d’utilité pour les wagons, la valeur d’utilité pour les conteneurs et la valeur de remplacement pour les barges fluviales sauf pour un contrat de longue durée en Amérique du Sud pour lequel la valeur d’utilité a été retenue. Cette valeur de marché se substitue aux valeurs nettes comptables pour la détermination de l’actif net réévalué.

2 Prévisions Clarkson janvier 2024 : +5,5 % (dont 2 % lié au déroutage en Mer Rouge) en pourcentage des trafics conteneurisés (TEU-miles), versus +1,6% réalisé en 2023

3 EcoVadis évalue les principaux impacts RSE selon quatre thèmes : Environnement, Social & Droits Humains, Éthique et Achats Responsables.

Pièce jointe