TotalEnergies: Les partenaires de Mozambique LNG apporteront des fonds propres supplémentaires
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 13:35

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies à Rueil-Malmaison

TotalEnergies a déclaré mardi que les partenaires de son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique apporteront des fonds propres supplémentaires, après la perte la veille du soutien des agences de crédit britannique et néerlandaise UK Export Finance (UKEF) et Atradius.

"Les partenaires (...) ont décidé à l’unanimité d’apporter des fonds propres supplémentaires pour remplacer les contributions de UKEF et Atradius, représentant au total environ 10% du financement externe", selon un communiqué du géant pétrolier et gazier.

La Grande-Bretagne avait notamment promis un soutien financier de 1,15 milliard de dollars via UKEF en 2020 pour le chantier à 20 milliards de dollars du géant français, suspendu en 2021 en raison d'attaques islamistes.

Le groupe a par ailleurs déclaré dans un communiqué avoir pris connaissance des rapports commandés par le ministère néerlandais des Finances à Clingendael et Pangea Risk sur la situation dans la province du Cabo Delgado et publiés la veille.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

