TotalEnergies fournira du biométhane certifié durable à Saint-Gobain

Ce contrat constitue par ailleurs un exemple en matière de vente de biométhane non soutenue par des subventions et donc sur une base purement commerciale.

Par l'acquisition des garanties d'origine, et du fait de leur certification durable, Saint-Gobain pourra ainsi attester, dans le cadre du système d'échange des quotas d'émission de l'Union européenne, de la décarbonation de ses consommations énergétiques en France.

(AOF) - TotalEnergies a signé avec Saint-Gobain France un accord de vente (Biomethane Purchase Agreement) de 100 GWh sur une période de 3 ans à partir de 2024. Le biométhane sera produit par TotalEnergies sur son site de BioBéarn, entré en service en début d’année et dont la production est certifiée durable par l’ISCC selon les meilleurs critères de durabilité de la directive européenne REDII. TotalEnergies est l’un des tout premiers producteurs à obtenir, en France, cette certification.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.