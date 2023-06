TotalEnergies EP Gabon : un résultat net stable au premier trimestre 2023

Les investissements pétroliers sont de 24 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre 6 millions de dollars au premier trimestre 2022, du fait principalement de la hausse du rythme des activités sur le projet d'intervention sur les puits et les projets de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre liées à ses activités.

Sur ce premier trimestre, sa production de pétrole brut s'est élevée à 16,2 kb/j, en léger retrait par rapport au premier trimestre 2022 (16,5 kb/j) en raison principalement d'une moindre disponibilité du compresseur gas lift sur le champ de Torpille, et du déclin naturel des champs.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 s'est élevé à 105 millions de dollars, en baisse de 44% par rapport au premier trimestre 2022, principalement du fait de la baisse du prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par TotalEnergies EP Gabon et de la baisse des volumes vendus en lien avec un programme d'enlèvements moins favorable.

(AOF) - Filiale du groupe TotalEnergies, TotalEnergies EP Gabon a publié ses résultats du premier trimestre 2023. Le résultat net s'est établi à 22 millions de dollars, stable par rapport au premier trimestre 2022 (21 millions de dollars). Ce résultat net est impacté positivement par la baisse des coûts d'exploitation, des amortissements et de la charge d'impôt courant. Il est impacté négativement par le recul du prix de vente moyen et des volumes de pétrole brut commercialisés par TotalEnergies EP Gabon.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.