TotalEnergies EP Gabon: résultat net trimestriel accru de 6%

(CercleFinance.com) - TotalEnergies EP Gabon, détenue à hauteur de 58,28% par TotalEnergies et de 25% par l'Etat Gabonais, publie un résultat net de 18 millions de dollars au titre du troisième trimestre 2023, en légère amélioration de 6% par rapport au deuxième.



Il explique que ce profit a été impacté positivement par la hausse du prix moyen de vente des bruts commercialisés par TotalEnergies EP Gabon (+7% à 81,1 dollars le baril), partiellement compensée par la hausse de la charge d'impôt.



Son chiffre d'affaires s'est élevé à 120 millions de dollars, en progression de 12% par rapport au trimestre précédent, tandis que sa production de pétrole brut s'est contractée de 8% à 14.400 barils par jour, affectée notamment par le déclin naturel des champs.





