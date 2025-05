TotalEnergies EP Gabon: recul du résultat net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - TotalEnergies EP Gabon, société cotée détenue à hauteur de 58,3% par TotalEnergies et 25% par l'Etat Gabonais, publie un résultat net de 22 millions de dollars au titre du premier trimestre 2025, en recul de 12% par rapport à la même période en 2024.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 117 millions de dollars, en repli de 3% en raison de la baisse des prix moyens des bruts commercialisés par la société (-8%), partiellement compensée par la hausse de ses volumes de brut vendus (+7%).



La production de pétrole brut de TotalEnergies EP Gabon s'est tassée de 3% à 16,7 kb/j, ce qui s'explique principalement par le déclin naturel des champs, partiellement compensé par une meilleure disponibilité des installations d'Anguille et Torpille.





