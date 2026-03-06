TotalEnergies, Dassault Aviation, Europlasma... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Dassault Aviation
Le conseil d'administration de Dassault Aviation a décidé de réduire le capital de la société par voie d'annulation de 684 288 actions propres détenues au nominatif.
Europlasma
Europlasma a annoncé que sa filiale Fonderie de Bretagne (FDB), qui ambitionne de se diversifier dans le secteur de l'éolien en mer, a initié des échanges techniques avec le projet éolien marin flottant Pennavel.
Séché Environnement
Le spécialiste du traitement des déchets publiera ses résultats annuels.
TotalEnergies, opérateur du projet Tilenga en Ouganda via sa filiale TotalEnergies EP Uganda (TEPU), rend public le rapport d'évaluation indépendant réalisé par le cabinet canadien Land & People Planning Ltd sur le programme d'acquisitions foncières, de relocalisation et de restauration des moyens de subsistance mis en oeuvre dans le cadre du projet Tilenga, ainsi que le plan d'actions adopté par TEPU sur la base des recommandations du rapport.
