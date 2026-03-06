 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies, Dassault Aviation, Europlasma... les valeurs à suivre lundi à Paris
information fournie par AOF 06/03/2026 à 18:28

(AOF) - Dassault Aviation

Le conseil d'administration de Dassault Aviation a décidé de réduire le capital de la société par voie d'annulation de 684 288 actions propres détenues au nominatif.

Europlasma

Europlasma a annoncé que sa filiale Fonderie de Bretagne (FDB), qui ambitionne de se diversifier dans le secteur de l'éolien en mer, a initié des échanges techniques avec le projet éolien marin flottant Pennavel.

Séché Environnement

Le spécialiste du traitement des déchets publiera ses résultats annuels.

TotalEnergies

TotalEnergies, opérateur du projet Tilenga en Ouganda via sa filiale TotalEnergies EP Uganda (TEPU), rend public le rapport d'évaluation indépendant réalisé par le cabinet canadien Land & People Planning Ltd sur le programme d'acquisitions foncières, de relocalisation et de restauration des moyens de subsistance mis en oeuvre dans le cadre du projet Tilenga, ainsi que le plan d'actions adopté par TEPU sur la base des recommandations du rapport.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
333,8000 EUR Euronext Paris +5,77%
EUROPLASMA
0,0311 EUR Euronext Paris -1,58%
SECHE ENVIRONNEMENT
66,3000 EUR Euronext Paris +1,69%
TOTALENERGIES
68,0000 EUR Euronext Paris +1,84%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/03/2026 à 18:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rassemblement pour demander "Justice pour Quentin" Deranque, le 16 février 2026 à Metz ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Mort de Quentin Deranque: deux nouvelles mises en examen, neuf hommes désormais écroués
    information fournie par AFP 06.03.2026 19:36 

    Deux hommes d'une vingtaine d'années ont été mis en examen vendredi dans le cadre de l'enquête pour meurtre du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque en février à Lyon, portant à neuf le nombre de suspects mis en examen et écroués dans cette enquête. ... Lire la suite

  • USA: Trump limoge sa ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem
    USA: Trump limoge sa ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem
    information fournie par AFP Video 06.03.2026 19:14 

    Donald Trump a annoncé jeudi le renvoi de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, l'une des figures de proue de la politique d'expulsions massives d'immigrés du président américain. La ministre se voit confier une mission "d'émissaire spéciale" pour ... Lire la suite

  • Les Restos du Coeur lancent leur collecte annuelle auprès du grand public
    Les Restos du Coeur lancent leur collecte annuelle auprès du grand public
    information fournie par AFP Video 06.03.2026 19:13 

    Des chariots à remplir à l'entrée des supermarchés : les Restos du Coeur ont démarré leur collecte annuelle de dons alimentaires auprès du grand public, nécessaire pour renflouer les stocks face à l'afflux des demandes d'aide et après le passage de l'hiver.

  • Rassemblement pour demander "Justice pour Quentin" Deranque, le 16 février 2026 à Metz ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Mort de Quentin Deranque: deux nouvelles mises en examen
    information fournie par AFP 06.03.2026 19:07 

    Deux hommes ont été mis en examen vendredi et placés en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque en février à Lyon, a annoncé le parquet de Lyon. Agés de 22 et 26 ans, ils avaient été ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank