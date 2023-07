Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : vers une sortie de corridor 57/59E ? information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 13:58









(CercleFinance.com) - Après 5 rebonds consécutifs sur le palier des 52E (le 24 mars, c'était 51,8E), Total Energies se redresse vers 54E... et les 2,5% de hausse du titre permettent au CAC40 (+0,1 à +0,2%) de se maintenir dans le vert.

La tendance de fond demeure cependant baissière et le restera à moins de refranchir la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 54,6E





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.25%