information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 11:38









(CercleFinance.com) - Total Energies tente de déborder la résistance des 58,8E mais le titre n'en sera pas quitte pour autant avec les résistances moyen terme qui se dessinent vers 60,4E (testé sans relâche du 30/11/2022 au 15/02/2023): au-delà, objectif 65E.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.19%