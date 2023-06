Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : sous les 54E, risque de cassure des 53E information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - Malgré la nouvelle annonce de réduction de la production pétrolière de 1Mn de barils/jour de l'Arabie Saoudite (la 4eme en 1 an) Total Energies rétrograde sous les 54E, et s'expose à un risque de cassure des 53E (plancher du 31 mai) en direction, du plancher des 51,8E du 24 mars dernier.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -2.01%