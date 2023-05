Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : chute de -4,6%, entraine le CAC sous 7.400 information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 16:50









(CercleFinance.com) - Total Energies commence à payer la baisse de ses bénéfices et chute de -4,6% vers 55,25E, ce qui entraine -par le jeu de la pondération- le CAC sous 7.400Pts.

Le titre valide clairement une sortie 'par le bas' du corridor 57/59E, ce qui devrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 54,59E du 31 mars, puis le test du support oblique moyen terme des 53E.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -5.07%