Torpeur de Noël sur les places européennes

(AOF) - A l’aube d’une semaine tronquée, en raison des fêtes de fin d’année, la Bourse de Paris ne sera par exemple ouverte que lundi, mardi, et mercredi pour une demi-séance, les places européennes devraient se montrer hésitantes à l’ouverture. Les investisseurs devraient ainsi limiter les prises de risques et se contenter de surveiller quelques publications macro-économiques. En attendant, selon les futures sur indices, le CAC 40 est attendu quasi-stable à l’ouverture, tandis que le DAX 40 devrait céder 0,10%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Affluent Medical

Affluent Medical a annoncé l'acquisition prochaine de Caranx Medical et Artedrone. Ces deux sociétés seront regroupées dans une nouvelle MedTech intégrée baptisée Carvolix. Le prix de ces deux opérations s'élève à 16,6 millions d'euros, et sera entièrement financé par l'émission d'actions nouvelles.

Icade

Après avoir annoncé la signature de la promesse lors des résultats du troisième trimestre, Icade confirme la vente à Sogaris du parc d'activités situé à Aubervilliers, pour un montant de 69 millions d'euros. Ce parc d’activités de 11 actifs, d’une surface d’environ 21 000 m², affiche un taux d’occupation de 100%.

Ikonysis

Ikonysis a annoncé la finalisation d’une augmentation de capital en numéraire d’un montant total de 1,5 million d’euros par le biais d’un placement privé, ainsi que la demande de conversion en capital de 1,22 million d’euros de dette existante. Le montant total de ce tour de table s’élève ainsi à 2,72 millions d’euros. Le produit de l'augmentation de capital sera principalement affecté à l'accélération du développement commercial, dans le but d'étendre rapidement le réseau mondial de distributeurs et de soutenir une trajectoire de croissance solide et durable du chiffre d'affaires.

Sanofi

Sanofi a annoncé avoir conclu un accord avec le gouvernement américain destiné à réduire le coût des médicaments et renforcer l’innovation. L’accord garantira aux programmes Medicaid des Etats-Unis l’accès à certains médicaments Sanofi aux même prix que ceux pratiqués dans d’autres pays à revenus élevés. Cela réduira les prix de 61% en moyenne pour certains produits utilisés dans le traitement du diabète, des maladies cardiovasculaires et neurologiques, ainsi que du cancer.

Les chiffres macroéconomiques

Au troisième trimestre, le PIB britannique a progressé de 0,1%, comme prévu. En rythme annuel, sa croissance s'est élevée à 1,3%, conformément aux prévisions des analystes.

Les investisseurs surveilleront à 14h30 aux Etats-Unis, l'indice national d'activité de la Fed de Chicago.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (+0,02%) face au billet vert et se négocie contre 1,1717 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a terminé stable cette dernière semaine complète de l’année 2025. Le CAC 40 est à l'équilibre à 8 151,38 points. Il affiche une progression hebdomadaire de 1,30%. Les autres places européennes ont été un peu plus dynamique, à l’image du DAX 40 à Francfort qui a avancé de 0,40%, à 24 295,95 points. La séance a été relativement calme et les investisseurs ont eu à surveiller la hausse moins importante que prévu de l’indice de confiance des consommateurs américains de l’Université du Michigan, et la hausse surprise des ventes de logements existants, toujours aux Etats-Unis.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé la séance de vendredi dans le vert, soutenu notamment par les valeurs technologiques, ainsi que par des indicateurs rassurants dévoilés les jours précédents sur l’emploi et l’inflation. De son côté, Nike a subi des dégagements après l’annonce d’une baisse de sa marge pour le deuxième trimestre à la suite. Le Dow Jones a gagné 0,38%, à 48 135 points, le S&P 500 s’est apprécié de 0,88%, à 6 834 points, et le Nasdaq a progressé de 1,31%, à 25 346 points.